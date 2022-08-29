今年8月初因為美國國會議長裴洛西訪台造成的「第四次台海危機」，直接衝擊了兩岸關係與中美關係，並且動搖了區域乃至國際秩序的既有格局，對於地緣位置與政治敏感性與台灣極為密切的日本來說，這次的台海危機對中日關係更產生了無可估量的結構性影響。

今年是中日建交50周年，9月29日是中日關係正常化的重要紀念日，在日本卻完全感受不到日本有任何慶祝乃至紀念的氣氛。從東京的官員與議員、智庫成員、甚至是學者及其他政治領域的專家，甚至是媒體界，對於未來的中日關係的友好與穩定都相當憂心。

負責日本政府外交與安保政策綜合協調工作的國家安全保障局長秋葉剛男8月中訪問了中國大陸的天津，與中國外交事務第一人、中共中央政治局委員楊潔篪會談。基於中日兩國理應構築建設性且穩定的雙邊關係共識，兩人就保持對話達成一致，雙方也就緊張加劇的台灣局勢等交換了意見。日本政府8月18日發布消息稱，秋葉剛男明確傳達了日方的立場。會談持續了總計7個小時，讓人不禁要猜測，中日關係是否有修復的契機。

中日因圍台軍演擴大嫌隙

其實中日關係在近年來曾有一度蜜月期。在前首相安倍晉三任內，曾經致力於改善中日關係，因此在2012年日方將釣魚台國有化，使得中日關係急速惡化的風波後，安倍晉三開啟了領導人頻繁互訪的程序，致力於讓中日關係重回正軌。

但是隨著安倍的辭任，加上中美對峙態勢走向白熱化與長期化，使日本得以自主調整的空間逐漸被壓縮。中國大陸實施海警法之後，安倍卸任就提出「台灣有事等於日本有事」的說法，造成一度重回友好狀態的中日關係，反而急轉直下，跌到谷底。尤其是8月初的「第四次台海危機」爆發後，日方對於中國在圍台軍演中發射的9枚飛彈中的5枚落在日本專屬經濟區，並聲稱「未劃定海域界線」自然十分不滿。

對於中國大陸來說，日本先是主張「台灣有事等於日本有事」;裴洛西訪台時與G7（七國集團）其他成員共同發表聲明，譴責中國大陸對台軍演是「在台海挑起具侵略性的軍事行動」，日本外務大臣外相林芳正更於東盟峰會上，批評中國企圖「改變現狀」及「損害地區和平及穩定」，在中國的立場當然不可接受。因此，日本外相林芳正與大陸外長王毅原定於8月4日在金邊舉行2020年11月以後首度面對面會談，在當天上午會談即將開始前就被中國取消。中國大陸對日本的態度與立場斥為是「干涉中國內政」、「對台獨發出錯誤信息」。

雙方元首欲保持溝通重建關係

日本現任首相岸田文雄的派系向來被視為自民黨中的對大陸鴿派，始終希望與中國保持對話空間，基於經濟與安全因素，希望透過溝通避免中日關係的惡化。

岸田文雄去年10月初與中國國家主席習近平舉行電話會談，就保持對話推進雙邊關係的穩定達成共識。8月18日秋葉剛男和楊潔篪首次面對面會談中，也一致認為「有必要通過雙方的努力實現領導人共識」，就面對面對話及多層面溝通的重要性達成了一致。

只是由於中國為對抗美國眾議院議長裴洛西訪台而實施軍演、台海局勢趨於緊張，秋葉剛男必須在會談中傳達日方立場。據日媒分析，他對於中國在8月分圍台軍演時有5枚彈道飛彈落在日本專屬經濟區（EEZ）內表達了關切，還強調了台海和平穩定的重要性，不過沒有多加評論。

在圍台軍演方歇時的會談，也顯示了岸田內閣在安倍離世之後，欲拓展經營「以日本意志為主軸」的中日關係。岸田文雄8月21日宣布確診新冠肺炎，習近平隔日即親自向岸田致電慰問，並祝福早日康復，則是中國向日本釋出的善意，李克強也隨後在當天向岸田致電慰問。

由此可見，面對近日遠自俄烏、近至台海的狀況，中日雙方都有意為緊張局勢降溫，保持溝通管道的暢通。畢竟，若是繼續因中美對抗而產生不必要的中日角力與互相指摘，甚至再度發展為如10年前一般中日進一步相互批評、彼此衝突不斷，甚至瀕臨戰爭邊緣，對任何一方都沒有好處。所以，習近平慰問的外交舉動很可能是有意化解中日緊張關係，接下來如何回應，就要看岸田內閣有多大的智慧了。

（作者為台灣國際戰略學會研究員、博士，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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