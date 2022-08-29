美國歷史上最大的清潔能源法案，在8月17日，由拜登總統正式簽署；「通貨膨脹降低法」（Inflation Reduction Act of 2022）的通過，具有劃時代的意義。美國政府展現減少碳排放的決心，而這個所謂的「通貨膨脹降低法」，其實則是經濟「除碳化」（decarbonization）的法案。

首先，該法案的立法延宕多時，在期中選舉前不到三個月才通過，已經算是民主黨在參眾兩院的重大勝利。因為，8月7日參議院是以51票比50票通過（副總統賀錦麗以議長的身份投下一票），8月12日在眾議院，220票贊成，207票反對（目前是民主黨220席，共和黨210席，5席空缺待補），拜登總統8月17日的簽署，只是錦上添花。唯獨與法案名稱不太有關的是，該法透過租稅扣抵和直接給予各種形式的獎勵與補助，以具體落實促進發電廠─工業─交通部門的能源轉型、降低使用清潔能源和推動再生能源的成本、以及鼓勵採用更清潔能源以改變消費行為。

其次，4,290億美元的「通貨膨脹降低法」，主要用於因應氣候變遷和推動清潔能源的預算，高達3,700億（近86.2％），具體措施有兩個：購買電動車有7,500美元的稅額減免，裝置太陽能板的屋主則可獲得30％的補貼。另外還有640億（近14.9％），則用於處方箋藥價之補助。對於「錢從哪裡來」，則著眼於獲利超過10億美元的企業，針對跨國企業造成各國政府的稅基侵蝕和獲利轉移，課徵15％的所謂「全球最低企業稅」（global minimum corporate tax）。

最後，該法案著眼於四個最大的碳排放部門，包括：發電廠；減排二氧化碳（森林─土壤─直接空氣捕捉─其他行動）；工業（包括化石燃料汽油生產）；以及交通部門。依據紐約智庫Rhodium Group的研究，在最高估計值的情況下，「有」和「沒有」這個法案（IRA）的差異，就達成2030年的目標來說，發電廠將少排放3.6億公噸，減排二氧化碳8,300公噸，工業部門少排放5,500公噸，以及交通部門少排放700萬公噸。該法案希望降低商業清潔能源的成本，提高風電和太陽能光電、電動車、以及新住宅鋪設太陽能板的效率，比現有的化石燃料更有競爭力，以邁向「除碳化」的未來。

細觀這項法案，有四點值得討論。其一，法案的名實不符，以降低通膨為名，行因應氣候變遷、平價照護與藥價補助、以及開徵新稅之實。就此而言，或許是當前美國的通膨仍然嚴重，社會大眾苦於日常生活的開支，入不敷出，「通貨膨脹降低」的法案名稱，儘管只有約15％（640億美元）是延續「歐巴馬健保」的相關政策措施，其政治上的意義，不言可喻。

其二，具有爭議性的項目，無論是煤礦的退場，或是火力發電廠的轉型，無異都是為了期中選舉而做出的妥協。例如：100億用於給全美最後172座煤礦，願意進行清潔能源的轉型補助，以及直接補貼給願意退役的火力發電廠。

其三，對於減少溫室氣體的排放，「整筆撥款」減少污染的獎助措施，不容易針對政策施行，進行後續的效果評估。聯邦政府的環保署將大規模資助各州減少溫室氣體的排放，「氣候污染減少補助」（climate pollution reduction grant）50億美元的整筆撥款，不一定要州政府才能申請，喬治亞州就是由獨立的公共設施委員會提出申請。就此觀之，這是顧及到各州政府，不管共和黨籍州長無意減少碳排放，甚或是部分民主黨籍州長個人，受到轄境能源產業業者的壓力而不提出申請，因而有由獨立機構提出的巧門設計。

其四，這項以「除碳化」為主要政策目標的法案，也具有前瞻性視野的政策補助措施。例如：用於「氣候─智慧農業」（climate-smart agriculture）的200億元，是協助農民能夠採用最自然的方式，將二氧化碳留存於土壤和森林，像是種植不以販售獲利為目的、能夠以莖葉覆蓋（地面）的作物（cover crops）。或是還有50億元，用於預防森林的野火，保護長久以來豐富蘊藏二氧化碳的古老森林。

「通貨膨脹降低法」，與降低通膨沒有直接關係。然而，卻多多少少有助於民主黨的期中選舉，這是拜登總統的政績，卻未必能夠帶來選舉的勝利。