共軍無人機入侵已是第三回合了，這次更過分，竟然近距拍攝内有我防務簡報圖台、機艦識別掛圖的有頂崗哨，等於說我方軍事據點完全暴露在對岸電眼之中，而我方的反制做法依然是立即通報、吹哨、廣播以及發射信號彈進行驅趕動作，不懂為什麼就是不肯開第一槍。

918紀念日快到了，老共的14年抗戰就是從這天開始。之前在奉天的日本關東軍就對我北大營進行深入調查。以各種方式獵取北大營的軍事情報，譬如日本軍官以｢互訪｣為名義出入營區；日軍更不時以｢演習｣為藉口幾度衝至北大營門口，東北軍先期予以制止，久了便習以為常。

直至918當晚，日軍子彈上膛、刺刀上肩，見人就殺、逢人便砍，而東北軍收到的指令卻是放下槍械，不准抵抗。3千名東北軍瞬間丟棄了營房、武器，有的更在睡夢中成了槍下冤魂，只因層峰的一句｢不准開槍｣。

事實上，軍方早在5年前就有公告「可開槍擊落空拍機」，何以物換星移到了今天，命令好像倒退了，通報來得及嗎？吹口哨有用嗎？廣播、發信號彈給誰聽？給誰看啊？

如今老美、老共機艦穿越海峽成了常態，｢演習｣更是家常便飯，一旦老共動手，莫說｢中線｣，｢底線｣都沒了。

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