8月28日根據美國海軍第七艦隊（U.S. 7th Fleet）與大陸智庫南海戰略態勢感知網站等公布美軍兩艘巡洋艦分別為安提坦號（USS Antietam，CG 54）、昌塞勒斯維號（USS Chancellorsville，CG 62），由北向南、航經台灣海峽南行；海峽北口附近空域有一架EP-3偵察機提供戰場支援資訊。依據國際法賦予的航行規範與執行「印太戰略」航行自由任務，其中一艘美國海軍MH-60R反潛直升機位於海峽中線警戒。

美國眾議院議長裴洛西無視中共警告，於8月4日訪台引發共軍在台灣周邊海空域進行5日軍演與實彈射擊，打破兩岸之間「台灣海峽中線」的政治默契，此舉亦引起美國對台海現狀破壞的不滿，揚言美軍8月底將航行台灣海峽，益增台海區域安全疑慮。

觀察中共軍演期間，海空軍兵力跨越台灣海峽中線、並臨近我方24海里附近抵近滋擾，迫使國軍海空軍兵力，疲於奔命，警戒守護領海領空最後一道防線。美海軍航母「雷根」號，見共軍火箭軍東風15改良型短程彈道飛彈精準的打擊能力，不敢貿然馳援台灣，僅以偵察機、預警機保持警戒。

我國防部於8月27、28日連兩日晚間公布，共軍殲-16機7架次、轟-6機4架次、殲-10機2架次等27日在台灣西南國際空域活動；28日計有共軍殲-11機3架次與蘇愷-30機1架次、武直-10機1架次、殲-10機2架次與運-8反潛機1架次及殲-16機2架次，分別跨越台灣海峽中線北端、中段、以及台灣西南國際空域活動。共軍大陣仗機群，不無針對美軍兩艦模擬打擊戰略而來的意涵。

首先，從8月7日起至27日，計有聖文森及格瑞那丁總理龔薩福、立陶宛交通及通訊部政務次長愛格涅、美國參議院外交委員會亞太小組主席馬基、美國印第安納州州長侯康安、日本國會友台團體「日華議員懇談會」會長古屋圭司和日華懇事務局局長木原稔、美國共和黨籍聯邦參議員布蕾波恩、太平洋友邦帛琉副總統兼司法部長席嫵杜等訪問團抵台交流。按照往例，共軍還能接受國外非官方與官方眾議院議員等於休會期間抵台訪問（請參考8月5日尚青論壇》中共軍演不甩「默契」 當心航母海空聯訓〉）。自裴洛西訪台後，共軍越線已經成為常態，回不去了。

其次，本次美海軍突破往例以一艘作戰艦航行台灣海峽，也規避共軍於26日6時至21時、27日6時至21時，福建福清市沙埔鎮目魚島附近海域、福建莆田市南日鎮東月嶼附近海域將開展實彈射擊訓練。28日共軍武直-10機出現於台灣海峽中線中段，依地緣推斷，可能於前述時間與地點參訓者之外，也有反應美海軍巡洋艦上美國海軍MH-60R反潛直升機在台灣海峽中線空域警戒。

最後，美海軍作戰艦航經台灣海峽南下前日，發現共軍有2批4架次轟-6機在台灣海峽西南國際空域警巡。依據往例轟-6機編隊活動，有模擬打擊美海軍中大型作戰艦態勢。

此次美方以2艘巡洋艦航經台灣海峽南下，感覺有壯膽氣勢之外，航行間亦有共軍空中作戰兵力跨越海峽中線警戒，中共東部戰區海軍此次派遣較以往兵力的2至3倍全程監控與警戒，此應對趨勢不容小覷，未來，共軍東部戰區勢必將加大力度與綿密針對美軍機艦快速反應。

（作者為中共軍事觀察家，文化大學國發所博士）

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