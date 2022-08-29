台南殺警案引發檢討責任聲浪，法務部長蔡清祥將明德外役監典獄長調職，並追究地檢署延遲通緝責任。但鴻海創辦人郭台銘直指内政部長徐國勇與蔡清祥難辭其咎，應該請辭下台。

內政部長與法務部長都是政治任命的政務官，必須為所轄事務負政治責任。然而對於郭台銘的指責，行政院長蘇貞昌卻辯稱，蔡清祥在事發後立即積極作為，而徐國勇關心基層警察，說他們尸位素餐是失準、失真。蘇貞昌護短心態溢於言表。

其實若論政治責任，除徐國勇與蔡清祥之外，前衛福部長陳時中、農委會主委陳吉仲都曾被點名應負政治責任請辭下台，但是兩人不動如山。蘇貞昌以及蔡英文也都裝聾作啞，不做處置。完全罔顧民主政治下政務官應負的政治責任。

蔡政府中部長級的政務官厚著臉皮戀棧權位，是私心作祟。蔡英文與蘇貞昌不做處置，則是顢頇。

從另一角度看，蔡英文不處置部長級政務官，或許是在蔡英文眼中，這些部長都只是唯唯諾諾，唯命是從的「事務官」。當然不需要負政治責任！

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