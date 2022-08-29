日前，台北市長參選人蔣萬安受訪時強調他就是國民黨提名的參選人，「我就是正藍、中華民國的藍」，正藍軍說法被認為是在回防深藍選票。

「最會在意」蔣在藍色頻譜佔位的人只會是黃珊珊，黃果然耐不住壓力，急著回批「北市已超越藍綠8年」、「蔣萬安想法『封建』」，原因出在於蔣萬安的正藍軍說法戰術殺傷力不高，但戰略威脅性卻極強，將起到棄保效應先手棋的關鍵作用。

黃珊珊所謂「北市已超越藍綠8年」的說法，事實上就與柯文哲說無人機表演花了8億一樣，都是利用截斷完整事件資訊，進而衍生出符合自己利益的政治說詞。試問，2018或2020大選中，哪次不是藍綠得票加總遠超過半數？市長如此，區域、不分區立委亦如此，總統更是如此；而柯文哲的當選，本質上就是巧妙的穿梭藍綠利益而掙扎出來的生路，所謂超越藍綠，其實就是站在沙子堆積出來的城堡上，還能自稱國王的自我解嘲。

而批評蔣萬安「封建」更是無稽，考驗蔣從政意識形態的變遷性，蔣稱「我就是正藍、中華民國的藍」毫無違和感。反觀黃珊珊從政以來多易旗幟，與其主柯文哲如出一轍，黃珊珊曾為親民黨員，當了民眾黨市長的副市長，又在民眾黨加持下參選台北市長，結果卻以無黨籍參選，就算用無黨籍超黨派來美化包裝，也不可能完全掩蓋住為求選票最大化的算計考量。

直白說，如果可以用親民黨、民眾黨參選得到最多選票支持，則黃珊珊也絕不會用無黨籍參選，想用無黨籍身分多挖點邊緣藍、邊緣綠的選票才是黃要的。

柯、黃兩人從政一下民眾黨、一下無黨籍，完全看政治環境需要決定參選成色，「一個人兩張名片」玩得不亦樂乎，說穿了，柯、黃的台北市府政權，就跟夾在農民軍李自成還有關外的滿清之間山海關的吳三桂一樣，遊走兩端，誰能提供更多的利益資源，誰能保證裂土稱王，就倒向哪邊。君不見柯文哲在墨綠與兩岸一家親說法之間倒來倒去，黃珊珊的無黨參選思路同樣如此。

黃珊珊最該注意的反而是柯文哲，會不會在關鍵時刻為了繼續在台灣某縣市裂土稱王，讓民眾黨仍保有一席執政縣市，在沒發生棄陳保黃、棄蔣保黃之前，反而先行把黃給「棄保了」，猶未可知。

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