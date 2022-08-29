針對海峽兩岸緊張關係不斷升溫，敵意螺旋上升，前副總統呂秀蓮日昨「再度痛批」蔡政府的兩岸政策「出了太大的問題」，並質疑在美、中兩強之間，「台灣何必選邊站」？她更呼籲年底的九合一選舉，如果有人為了當選，刻意要提高兩岸的緊張意識，全民都應該要唾棄，因為，「台灣絕對不做第二個烏克蘭，這才是最重要的」云云。

據悉，呂秀蓮在出席「台灣和平公義社」成立大會時強調，兩岸關係絕對沒有血海深仇到需要大動干戈，台灣人民在看到俄羅斯跟烏克蘭的人民多麼的痛苦、多麼的悔恨，又為什麼要發動那樣的一場戰爭？誠如她所言，每一個人都要以維護台灣和平為優先考量，因為一旦有戰爭，台灣所有的建設，我們這一世代所擁有的全部都會被毀滅掉。

說實話，真要謝謝呂秀蓮多次不分藍綠、無色覺醒的「老實說」，之所以會有這樣的感受，就是因為以呂前副總統過往的出身、學經歷乃至是背景而言，以及沒有任何緋聞與負面形象來說，從一句「大家遲早都要見閻王」，再到「出了太大的問題、何必選邊站、台灣絕對不做第二個烏克蘭」等金句，都讓傳統的綠營支持者「點滴在心頭」。

台灣捲入美國鷹與中國龍的爭霸戰，主政者應該在美中大戰裡面掙脫漩渦，而不是被捲進去甘於配合任何一方，呂秀蓮說「我覺得和平的窗口是存在的，我們要去尋找和平的窗口」，大家都應該盡全力，與其關心選舉，更應該要關心如何去避免戰爭，真是「壯哉斯言」啊。

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