美國前總統川普，從政時間不過寥寥4年，但是創下多項紀錄，而且餘波蕩漾，迄今不論敵友、無分海內外，他的動向持續受到關注。川普的輝煌以及不甚輝煌的紀錄，包括從來既沒有擔任過任何政府職務，也沒有從軍過，就當上了美國總統，這是他的第一大創舉。他在任上被美國國會眾議院彈劾兩次，這也打破白宮歷史紀錄。

第一次彈劾，關乎「通烏電話門」，證據薄弱不及紙片，參議院從眾議院接過案子，審理了2週6天，沒有將他定罪。第二次，關乎在2021年1月6日涉嫌煽動群眾國會遊行4小時，阻礙選舉人團計票，被渲染為企圖政變。眾議院議長裴洛西一定要彈劾他，可在眾議院彈劾之後，川普已經屆滿卸任。彈劾卸任的總統，這也算是美國後民主、川普體驗劇一大創舉，參議院無可奈何，於是只好進行審理。

參議院審理彈劾時間短到不過5天，川普的律師答辯強調川普對群眾演講明白鼓勵群眾僅只做「和平愛國示威」。結果只有7名同黨議員倒戈，沒有達到定罪門檻所需要的67票，因此公民川普無罪，第二個彈劾案就此落幕。

川普的兩次彈劾，都證據薄弱，與先前調查了兩年，最後尷尬收場的「通俄門」 幾乎如出一轍，那為什麼還是要彈劾他？彈劾的意義只剩下道德譴責和黨爭。民主黨發動彈劾大戲，目的顯然是為了要壓制川普的政治生命，可結果沒想到川普竟然會愈挫愈勇，卸任之後，他繼續參與政治，公開支持200多位政治人物參選。對於卸任總統而言，這應該又是一項紀錄。

川普的紀錄會不會到此為止？沒有人有把握。在可預見的將來，可以確定的是川普會繼續官司纏身、訟累不斷。在這些案件和潛在案件之中，最受到注意的有兩件，一是關於他是否刑事涉嫌煽動前述1月6日群眾國會暴動。

眾議院在裴洛西的主導下舉行了一系列的聽證會，檢討那場事件。聽證會嚴格地說，狀似嚴肅卻令人難以尊敬。委員會的組成分子雖然跨黨派，但完全由裴洛西指定；共和黨提出的人選，被她否決，然後她就任意指定幾個反川共和黨充數。堂堂國會聽證會的召開，竟然由一位電視節目製作人負責製作，因而委員的談話完全按照讀稿機進行。且證人出席，不依國會傳統，只有單方問訊，而沒有反方。調查的範圍，並且不涵蓋裴洛西為什麼事先知情卻不加強國會警力。這樣的聽證，可謂國會之失，與第三世界究竟有何不同？也因此聽證會的證詞，其實並不滿足程序正義。美國司法部於是一直十分低調，還沒有正式表態是否起訴川普。

聯邦調查局8月8日在川普的海湖莊園起出白宮機密文件，是另一個司法和政治動向關鍵。事態還在發展中，而親民主黨的媒體為了配合期中選舉已經大肆炒作，但是從已經披露的信息來看，目前的一大關注點，是搜索如果萬一被證明為脫離了比例原則，政治後患可能不小。

這個事件也令人想起一個老問題：「川普先生，為什麼你不學法律、不十分留意守法，卻敢去做一個法治國家的總統？」（作者為美國律師、法學博士）