行政院通過112年度的中央政府總預算，歲計支出2.719兆元新台幣（年成長率20.8%），歲計收入2.557兆元，雙雙創下歷史新高。蘇貞昌院長循例對此預算稱頌一番，說它規模史上最大、還債金額22年來新高，稅收成長讓財政得以支撐發展，將可以照顧國人、壯大台灣。

反向增債 違反財政邏輯

但是，深入觀察這套預算，就可以發現一堆蘇院長沒有告訴民眾的問題。首先，最受媒體矚目的，就是國防預算增加了475億元，達到4151億元，增幅約為13%。若加上採購新戰機和提升海空戰力的「特別預算」1083億元，就達到5234億元；再加上特種基金的629億元，更飆高到5863億元。

民眾不禁要問：大幅增加國防預算，真的可以讓台灣免除「兵凶戰危」的處境嗎？為何馬政府時代兩岸平和、互動良好，共享「和平紅利」，才沒幾年就被蔡政府搞成兩岸劍拔弩張、即將兵戎相見的地步？而收納美國過時的超高價武器之後，台灣步入烏克蘭後塵的機會反而大增，這真是我們所要的未來嗎？

其次，行政院宣稱，明年中央政府總預算的「還債」金額為史上最高。其實，這彰顯政府很會還債的「話術」去年已經用過，今年食髓知味再次使用，是在直接挑戰民眾智力。若還債金額真是史上最高，那政府負債應該要「減少」才對；但事實正好相反，在歲出超過歲入達1626億元的「預算赤字」下，卻還要還債1110億元，還債和赤字就必須動用歲計剩餘1000億元並舉借新債1736億元。這讓中央政府總債務攀高到6.67兆元，人均債務達26.6萬元新高。

當蘇院長告訴民眾，這個總預算的還債金額為史上最高時，卻沒有告訴民眾它同時另外舉債1736億元，政府總債務其實又增加了。既然經濟狀況好，財政邏輯就必須減少債務，以備經濟狀況惡化時，有再次借貸的空間；但政府卻違反財政邏輯，在景氣良好時反向增債，壓縮了未來的舉債空間，也是剝奪下任政府的施政空間，既無能也不道德，還誇誇其言說還債史上最高，實在是厚顏。

變相補貼 轉嫁全民負擔

其三，社福預算高達7154億元，增加了1150億元，包含後疫情防治經費增列658億元（達845億元）、撥補健保基金240億元、撥補勞保基金增加150億元（達450億元）、少子化對策增加82億元（達954億元）。除了高額的疫情防治支出被詬病為黑箱之外，撥補健保、勞保和1500億元防止台電倒閉的「穩定供電建設」預算，都為了選票刻意壓低一般民眾、勞工或用電者的保費或電費，再費用轉嫁全民負擔、產生扭曲並降低經濟效率，不是先進國家該有的作為。

其四，新成立的數位發展部預算和人事「創意」頗高，不僅在編制600人中預備雇用300位約聘人員，在政院近年停用派遣人員、改用正式公務員的背景下，這種離奇作法遭在野黨質疑破壞文官體制、將杯葛之外，其工作範圍尚未完全確定，預算竟高達211億元。對比警政署配置7.4萬名警察、1551名行政人員、381名工友和技工、295名約聘人員之下，預算卻只有245億元；原子能委員會（含核能研究所等）編制1200人，預算更只有30多億元，數位發展部的高額預算當然讓外界質疑。

NCC推動《數位中介服務法》的陰影仍揮之不去，若數位部的功能和人事無法有效釐清，就算執政黨可以強渡關山，外界還是會高度懷疑，數位部要趁便將1450納入政府，進行言論和思想管制，朝野將升高對立，政局也更動盪不安。

民進黨在「朝小野大」時，曾製作廣告：「再怎麼野蠻、亂擋，也不能擋住人民的幸福」。如今五院全握在執政黨手中，我們只能呼籲：再怎麼獨裁、霸道，也不該讓預算失控，擋住人民的幸福。