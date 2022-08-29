行政院正編列明年度總預算，其中最受矚目且登上多個國際媒體的是國防預算創新高，呈兩位數成長，坦白說，這當然不是好事。

明年國防預算編列4151億元，增加475億、成長近13%，增加的經費大宗是作業維持費大增271億元，增幅25.4%，達1337億元。原因就是兩岸緊張、大陸機艦擾台，國軍頻繁出動機艦造成包括油料維修費用等多項作業維持經費增加。

會導致這種結果，直接因素當然是兩岸從僵局滑向緊張、對峙，蔡政府上台以來的各項政策都讓兩岸關係日益惡化；更致命的是：在中美進入「大國競爭」白熱化後，美國反而有意無意的挑弄兩岸的敏感神經。

裴洛西執意訪台，引發對岸環台軍演，更嚴重的後果是軍演已成常態，曾被默認的「海峽中線」消失了，對岸無人飛機更三不五時的到外島上空揚威一番。即使如此，美國的國會議員、州長等政客們還是一團又一團訪台，藉此表示其反中立場，更刻意刺激大陸，把台灣稱為國家，但外交上又不承認。

9月底前，號稱最挺台的美國前國務卿蓬佩奧又要訪台，外界已預測屆時對岸可能又要再祭出一波「環島軍演」相迎。最讓人感嘆與無言的是，明知美國拿台灣刺激對岸、把台灣推上火線，蔡政府卻完全配合演出，絲毫不顧真正的台灣利益。

明年總預算還有一個項目創新高，就是勞保基金撥補450億元，這是關乎千萬勞工退休養老權益的大事。民眾是想政府配合美國、刺激對岸，然後拚命把預算花在國防預算上？還是回頭顧勞工、顧民眾，多用預算支持基金？