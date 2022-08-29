台灣目前的政黨極多，但主要以民進黨、國民黨、民眾黨三黨勢力較為雄厚，一般以綠、藍、白三種顏色概括，其他政黨其實也可分屬於這三支派之中，但勢力薄弱，只具備搖旗吶喊的附翼角色，無關於大局。

台灣政壇勢力的消長，常被以「藍綠惡鬥」來形容，以柯文哲為代表的白色民眾黨，其實源出於綠色，故經常被人們所忽略。事實上，「藍綠惡鬥」，只是個不精確的形容，國民黨自從被打為在野之後，原有的優勢早已喪失殆盡，豐厚的黨產，被民進黨掠奪一空，目前連維持起碼的黨務開銷都岌岌可危，雖說各地方首長仍占有優勢，但行政、立法大權，完全受制於民進黨，且國民黨內隨緣自保者為多，心分而力散，如果要說「鬥」，是根本是侏儒與巨人之戰，能夠茍延殘喘已算萬幸，又何嘗具有「鬥」的能耐？

是以台灣目前有資格「鬥」別人，也擁有豐厚實力足以壓制各黨派的唯有民進黨而已，這不是「藍綠惡鬥」，而是一面倒的綠色為尊，以無比的行政、立法優勢，箝制住其他在野黨派的咽喉。

民進黨的崛起，肇因於國民黨的失能，故能以「清廉勤政愛鄉土」的口號，迅速獲得民眾的認可，尤其是從「愛鄉土」所衍生而來的「台灣意識」，在對岸日盛一日的強力壓迫下，更成為民進黨鞏固既有政權的最佳利器，只要一祭出「抗中保台」的大纛，幾乎就可以犁庭掃穴，將任何反對者摧陷廓清。

但是，民進黨和所有的既得權勢者一樣，遂開始腐敗起來，孳孳以謀奪個人利益為優先，對內施政，大力啟用私人關係，巧立名目，安插自家人馬，朋分利益，從各部會首長到國營事業，盡是綠色人馬霸占，而渾然將「清廉勤政」四字束之高閣；而一旦發現「抗中保台」是其政權永續的保障之後，遂於外交上極力拉攏美日，不惜將台灣置於危險的戰爭邊緣之上，「愛鄉土」反成了「犧牲鄉土」。試看自疫情發生以來，民進黨的施政從口罩之亂、疫苗之亂、快篩之亂，到論文門、柬埔寨豬仔、殺警案、數位中介法，以及隨處而生的缺水缺電，民進黨何曾真正履踐其當初「清廉勤政愛鄉土」的承諾？

眼看著當初崇高的政治目標一一為執掌政權者所背棄，許多原本對民進黨抱有厚望的支持者，尤其是親身參與過創黨事業的民進黨先輩，紛紛加以警示，但卻絲毫沒有作用。在幾番天人交戰下，忍無可忍，創黨元老之一的鄭寶清，終於忍受不了，揭竿而起，正式宣布參選桃園市長。儘管以鄭寶清的實力來說，極可能如秦末的陳勝、吳廣起義般，最終是便宜了後起的項羽和劉邦，但其首先倡義的意義，卻是極具代表性意義的。

秦末的暴政，有「楚雖三戶，亡秦必楚」的流言，在這流言中，「楚」所象徵的是一股不可搖撼的民眾的意志，而這一意志所針對的是對秦國暴政的極度反彈，於今而言，就是對倒行逆施，完全背離民意的民進黨，鄭寶清率先揭竿，就是一道足以搖撼民進黨此一鐵門限制的春光，也揭開了推翻綠色統治的序幕，其影響將是不容小覷的。

目前台灣政壇最令人痛厭的，無非是執政黨的蠻橫霸道以及在野黨的軟弱無力，「藍綠」並無惡鬥，因為藍營根本只有挨打的份。政黨的良性競爭，在在野黨的懦弱之下，是完全缺乏制衡力量的。鄭寶清婉拒民眾黨的邀約，寧可以無黨無派參選；台北市的黃珊珊，原出身於親民黨，而眾所皆知是民眾黨的柯文哲一力扶持的，但是，卻決定仍以無黨無派的身分參選。藍綠白三大政黨，其實皆不足以成事，而全台灣真正有加入政黨的民眾，不過區區4%而已，換句話說，台灣目前又回到了宛如黨禁時期的年代，真正具有潛力，能夠扭轉時局的，恐怕就是所謂的「黨外」，尤其是超越現存綠藍白黨派的自由派。

事實上，「清廉勤政愛鄉土」是所有從政的人士都應秉持的最基本信念，並非民進黨先行標舉就可以獨霸的，更何況今時今日的民進黨，更早已背離此一信念，更沒有資格拿來說嘴。鄭寶清緬懷民進黨諸前輩，而這些前輩之所以值得緬懷，正是因為其身體力行地實踐了「清廉勤政愛鄉土」的信念。三黨雖皆不可恃，但基本信念卻仍是巍然存在的，這就有待於社會上有更多的鄭寶清、黃珊珊，能夠打破政黨的迷思，回歸於真純的信念。

2022只是個序幕，無論鄭寶清或黃珊珊能否順利當選，反對民進黨綠色專制、嫌厭國民黨、民眾黨軟弱無能的陳勝、吳廣之旗，既已樹立，登高以呼，相信對2024年台灣決定性的一戰，必能有令人刮目相看的影響。（作者為退休大學教授）