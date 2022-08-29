8月27日，一個新的部會，數位發展部掛牌了。蘇貞昌說:「重要任務就是建構全民數位韌性。從社會發展、產業數位轉型，資訊安全應變這三個面向推動。」這是在講什麼東西，你聽得懂嗎？產業數位轉型，不是有科技部跟經濟部可以推動嗎？資訊安全，科技部跟其他單位，也不能處理就是了。反正，就是得再搞一個部會來玩。

那當然就是唐鳳的遊樂場。唐鳳已經當高官7年。口口聲聲開放政府、社會創新、青年參與。不過，這7年來，卻是政府黑箱越來越多，參與是支持民進黨的，才可以參與喔。不是嗎？

數位發展部浩浩蕩蕩，下轄2個署、6個司、一個行政法人、跟3個統管的財團法人。真是春風得意。但是，貓膩這樣明顯，預算跟人都有問題。主計處數字是編制598個人，預算竟然要211億。籌備小組自己說，這218億預算大該是57億，加上前瞻預算160億，所以是218億。好吧，連數字你們自己都兜不攏。

一般人對這200多億，沒有什麼概念。拿警察來對比，全台灣總共有7萬4000個警察，明年警政署全年預算，只有245億。警察的裝備跟人員，都嚴重不足，不就是因為預算不夠？為什麼不給警察多點預算？民進黨可以挪前瞻建設的160億，給唐鳳玩？

人的問題更可怕。編制598人，竟然裡面有300個是約聘雇，也就是5成。這不是違憲嗎？人民有參加公務員考試的自由。公務員要經歷嚴格的考試晉用，得到公務員身分，來執行公務。這一來是讓人民有公平考試的機會，二來，是為了確保公務員的行政中立。

約聘雇人員不用經過考試，不是公務員。用約聘雇執行公務，本來就不是開大門走大路的做法。一直以來，只是臨時性、補充性的任用。因為怕主事者操弄權勢，大量任用私人，所以，名額要嚴格限定。一般約聘雇佔公務員比例3%到5%，到10%都已經很不尋常了。畢竟， 你需要什麼樣的專長人員，就開缺，讓人民報考，不就可以？

唐鳳竟然要在這598個名額裡，搞出300個約聘雇。5成的約聘雇，這是為什麼？當然是要弱化公務員。因為公務員是鐵飯碗，比較奉公守法。長官要他違法亂紀，公務員會有所顧忌，所以不好用。唐鳳說：只要面試通過，小學畢業也可以比照博士聘用辦法，這是什麼玩意兒？這是踐踏體制，這是以人治取代制度，這是一切唐鳳說了算。這個人的過去經歷、才華專長，只有唐鳳點頭，才可以算數。

所以唐鳳任用的人，都是唐鳳認為的人才，這些唐鳳軍，執行唐鳳派任的任務，享有公權力，跟天價公務預算，沒有人可以監督到日常執行的內容。台灣長期建立的公務員公平考試，跟公務員行政中立，可以洗洗睡了。

唐鳳取代了一切的法律。只要唐鳳做的，就不叫無法無天，叫做創新。我們要歡天喜地，繳稅養唐鳳的軍團。

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