日前台南發生殺警案，兇嫌自明德外役監脫逃再殘殺兩警，嚴重挑戰國家公權力，動搖公權力的信用，引起民眾恐慌。引爆的輿論烈度應該是近幾年殺人刑案裡面最大的，死刑存廢問題又再次成為風口浪尖。對此，法務部長蔡清祥推諉釋憲程序尚未完成導致無法執行死刑。司法院則回應，法務部在「執行死刑規則」中規定，「聲請大法官解釋尚未終結者，不得執行死刑」，司法院尊重執行機關制定的法規命令。

我國司法實務對於死刑的判斷，因為馬英九執政時期國內法化聯合國「公民與政治權利國際公約」、「經濟社會文化權利國際公約」，加上歐盟的施壓和左膠廢死團體的遊說，而走向長期逐步廢死，短期謹慎執行。

由於層層相扣、機關互踢皮球的法律程序漏洞，目前38名死囚中，其中3人因殺警判死刑定讞，廢除死刑團體透過聲請釋憲等方式，部分死囚則聲請再審或非常上訴，讓死刑無法執行。事實上，法務部在2020年7月修正執行死刑規定，增訂應審核有無聲請大法官解釋程序在進行中等事項，都是在蔡英文總統連任後、蔡清祥部長任內所為。新黨台北市議員參選人張榮法遂前往北檢，告發法務部長蔡清祥涉嫌瀆職罪。

然而，刑事訴訟法雖授予法務部長批准死刑執行的權力，但並未規定須於幾日內簽署死刑執行令，也不需要針對不批准的決定提出說明理由或接受司法審查。決定何時批准執行死刑的裁量權在法務部長手上，還可視個案有無再審或非常上訴的可能而命執行檢察官斟酌，審核司法確定判決正確性。因此法務部長不批准死刑，不僅難以構成「瀆職」，甚至還能主張是「依法令之行為」。

純粹法學的文字遊戲僅是繞圈子，靜態的司法權無法解決問題，只有主權者的政治決斷才能貫徹國民追求社會安寧、反對廢除死刑的意志。總統作為有權做出決斷之主權者，依憲法擁有提名司法院大法官、行政院長之權，實質上亦有權決定法務部長之任免，能夠決定人事權便能決斷法律。

亦即，若蔡英文總統願意下達執行死刑之決斷意志，不甩廢死團體之遊說，則前開問題將不再是問題。所以，別再玩弄文青詞藻了，請蔡總統傾聽民意，誠實面對問題！

（作者為中國文化大學政治學系、革命實踐研究院新世代第三期）

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