「嫁給台灣人的大陸配偶」，這個身分曾一度被許多人視為「在台灣比較弱勢的」、「會需要被保護的」。然而隨著大陸崛起，近年，馮櫳儀的朋友在得知她母親是大陸人後，態度已經不同於以往。

馮櫳儀表示，母親是嫁到台灣的大陸配偶，而這個身分所代表的涵義在台灣朋友眼中已經與昔日截然不同。

過去，台灣一些人會認為嫁到台灣的大陸人是「經濟偏弱勢的」、「因為台灣經濟發達而過來的」。曾經，因為這些固有偏見，大陸配偶的子女難免會受到困擾。

但過去30年，1990年出生的她目睹大陸的變化，與台灣社會的態度轉變。

「以前確實一度不太想讓別人知道我母親是大陸的，一度會想隱藏這個身分。但是近年來台灣朋友知道我媽媽是大陸人，都會很羨慕地說『好棒啊！你家在大陸是不是有房子？大陸現在很有錢，你家房子很貴吧？』」

「兩岸關係近年來產生了一些變化，但普通老百姓之間，其實不太會關注那些政治上的事情。因為大陸經濟崛起，台灣老百姓在生活中想到大陸，就是賺人民幣、城市裡房價很貴。所以他們得知你家人是大陸人之後，會第一時間想到的不是政治，而是這種現實的經濟民生問題。」

●「那時，很難說自己喜歡這裡」

由於家庭因素，馮櫳儀從小每逢寒暑假，家人就會帶她來廣州。也是因為這樣，她看著這座城市如何發展起來，人們的收入如何從九零年代的幾百元人民幣，幾倍幾倍地躍升。

但對從小生長於台灣的她而言，大陸是一個複雜的存在。在理性上，當她身旁的台灣朋友問她「你假期都回大陸，那裡廁所不是都是兩條溝、沒有門的那一種」之時，她會糾正他們「那是太久以前的事情了，大陸發展很快，現在並沒有這樣」。但在感性上，從小到大她很難說自己喜歡大陸。

這是一個讓人不明究理的複雜心態，可能是媒體報導、可能是周圍人的刻板印象、有可能是所處的環境氛圍，她雖然比其他同齡人更瞭解大陸、有親戚在這裡、每年更是目睹快速變化的發展，但是，若問她願不願意來大陸讀書或長期生活，第一反應會是「牴觸」，對大陸也沒有太多正面的情感。

所以高三那年，當母親問「要不要嘗試申請廣州中山大學」時，她的第一反應仍是拒絕，後來母親以「就先嘗試看看，未必能成功申請上」為由說服。不料真的成功申請上了，思量之後，她仍決定去就讀。

這也是馮櫳儀在情感上，對大陸產生轉變的開始。

「廣州中山大學很多台灣學生，剛來的時候我只跟台灣同學玩，與大陸同學仍有一段距離。直到大一下學期我才突然反省，我既然來這裡了，為什麼還不多交當地朋友，而是天天跟台灣同學玩？」

「跟大陸同學相處，確實會讓你對這片土地增進更多瞭解，會產生態度轉變。不同於網絡上的那種兩岸網民吵架，你會知道這裡年輕人的真實想法到底是什麼。」

●「我不是一個『小確幸』的人」

自2013年入學廣州中山大學的馮櫳儀一直扮演著乖乖好學生的角色，但大學四年級時她做了一個決定——她想回台灣讀自己夢想的服裝設計專業。

於是，在即將畢業的前夕，她毅然決然休學了，回到台灣學習服裝設計課程。

2018年她拿到了廣州中山大學與台灣院校服裝設計專業的兩張文憑，並在台灣開始了設計師的工作生涯。對於台灣藝術類專業的應屆畢業生而言，她的薪資算是不錯，也受到老闆賞識，然而隨著時間過去，想要來大陸發展的心還是在蠢蠢欲動。

過去30年台灣整體經濟並沒有太大增長，周圍許多台灣朋友也習慣了經濟停滯下的小確幸生活：一個月吃一次好點的餐廳，幾個月去一趟日本或韓國旅遊——就算薪資一直不怎麼增長，但這樣的生活模式是能負擔的。這樣子就很好。

這樣子不舒服嗎？這樣子不就夠了嗎？這樣的生活，很適合一些人，也足夠舒適，卻不適合馮櫳儀。

2021年，疫情陰霾未散去，在台灣有直播和拍短視頻經驗的她還是下定決心，來到熟悉的廣州，先從自己能上手的直播與短視頻開始，摸索出自己的未來。

對於馮櫳儀而言，在這一領域大陸的情況和台灣大不相同，市場更大、節奏更快，發展得更成熟，所面向的人群心態也不同。縱然現在大陸市場已經有太多網紅、太多知名直播主，但機遇仍然存在。

●「喜歡台灣，喜歡大陸，這不該是一個矛盾」

到大陸後，除了做直播之外，原生家庭與兩岸密切相關的馮櫳儀也希望兩岸更瞭解彼此，於是就有了「小黑熊家族」的產生。她與廣州台灣青年之家合作，一方面協助在大陸生活的台灣年輕人融入，另一方面由於疫情的原因來到大陸的台灣人減少，他們透過短視頻展現台灣人在大陸的生活，及各省各地的風土人情。

馮櫳儀希望透過「小黑熊家族」這個賬號，展現大陸的風土人情。（圖/台胞之家公眾號）

「小黑熊家族」的一些影片流量不錯、受到很多網民肯定，比如一位嫁給廣州男生的台灣女孩的夫妻日常。這些視頻不只會在大陸版的抖音上，在台灣版的Tiktok、台灣年輕人習慣的視頻平台Youtube上都會更新。

近年兩岸關係波動，兩岸的互聯網輿論都產生一種現象；喜歡台灣與喜歡大陸，成為一種「矛盾」。在大陸互聯網上，關於台灣的正面內容不論正確與否都會被部分網友批判，在台灣互聯網上關於大陸的正面內容同樣會被部分網友痛批。

對於馮櫳儀以及許多在大陸生活的台灣人而言，喜歡自己家鄉與喜歡大陸不是也不應該是一個矛盾。

「我會說回台灣，也會說回廣州。兩地都是家。」（郭雪筠）

（本文來源「台胞之家」公眾號）