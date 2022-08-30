2019年11月6日獲知美國海軍陸戰隊司令，四星上將伯格將軍正式宣布，穿著軍人制服（迷彩戰鬥服除外）的陸戰隊隊員，將可以使用全黑色的折疊式雨傘。而在這項新措施宣布之前，美國陸戰隊僅允許女性成員在著軍服時可以用左手持傘，以便騰出右手來敬禮（舉手禮）。不過美國陸軍，海軍，空軍卻早就有限度地開放身著制服的軍人使用雨傘。這則不甚起眼的新聞隨即將我的思緒帶回了童年時分。

猶記得小時候，於陰雨朦朦的某日，曾隨同母親在菜市場買菜，正巧碰到了母親所任教學校的一名男性中校教官，他身著陸軍軍服，頭戴著鑲有國徽的大盤軍帽，一手撐著傘，另一手提著菜籃，就像是在市井所見的尋常「家庭主夫」一般，在執行一個為人夫，為人父的職責。我們和他打過招呼後，母親找了個機會與我分享了一個小故事。

原來畢業於黃埔軍校十四期的外公，自律甚高，生前倘若穿著軍服遇到下雨天時，他只願意披上軍用雨衣擋雨，就算手邊沒有雨衣外公也寧願淋雨，而絕對不會打傘遮雨。他深信作為革命軍人，是要有「頂天立地」的軍人氣魄，所謂頭頂著青天，腳踏著實地。我並不清楚這是昔時軍人的教條，還是外公的自我要求，不過外公是在抗日戰爭間槍林彈雨裡實際歷練的黃埔軍人，對於軍人魂，和那個時代的精氣神，應該有他獨到的見解吧！

而在近代中國史上，軍人攜帶雨傘招致極大責難的當數陸軍七十軍，這支由原湖南軍閥部隊改編的中央軍部隊，抗戰後期駐紮在隸屬第三戰區的福建省和江西省交界的山區。1944年8月，日軍攻陷湖南省衡陽市，南北兩路會師，粵漢鐵路（今京廣鐵路廣州至武漢段）沿線完全落入日軍掌控，從而把國民政府的後方和第三戰區的連結部全部切斷，第三戰區自此接受不到中央政府的補給，而必須就地籌補，故給養極差，士兵成員素質也不高。

1945年抗戰甫勝利，七十軍卻因緣際會地被國民政府台灣行政長官陳儀上將相中，被挑選為接收寶島台灣的第一支國軍部隊。七十軍將士受命後迅速開赴浙江省杭州灣，搭乘美軍的戰車登陸艦，前往台灣基隆港上岸。而在登上美國軍艦之前，一位浙江省製作雨傘的愛國商人，致贈七十軍全員戰士每人一把雨傘，所以七十軍在台灣街頭行軍時，每位戰士隨身背了一把雨傘，這略顯突兀的景象，在加上鏖戰8年的七十軍將士個人裝備的破落，和軍人體質的羸弱，讓熱烈歡迎祖國軍隊光復台灣，卻不明就裡的台灣同胞心中蒙上了不好的印象。

而我進入海軍艦隊航空部隊服役時，我們平日穿著藍色工作服，於海鷹基地營區內，在宿舍區和直升機棚廠兩點一線間，不過百米的距離內來回。遇到下雨時節，我們一般又不在雨中作業，所以也借用雨傘短暫作為遮雨工具，並沒有違和感。唯有正式場合，當我們身著白色軍常服列隊時，當然不論晴雨，都必須立正站好，顯示軍人氣質，當然更沒有雨傘存在與否的問題。

或許是隨著時代的變遷，軍隊也必須要轉型為技術，和科技的兵種。今日美國最為強悍的陸戰隊都因勢利導，引進了更為人性和開明的雨傘使用政策，更證明軍人打傘早就不是一個會影響戰力的重要議題了。

（作者現居美國德州休斯頓市）

【劉良昇專欄每周二刊出】

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