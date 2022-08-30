政府長久以來，一方面基於產業政策考慮，對不同產業提供各項租稅減免；一方面又透過所得基本稅額條例，對部分受獎勵企業課徵最低稅負。此種各行其事，兼顧不同政策目標的租稅安排，是妥協的產物，卻製造整體稅制的複雜度。如今在經濟合作暨發展組織（OECD）擬實施全球最低企業稅下，兩者關係就更加糾結。

回顧台灣的產業租稅獎勵政策，幾乎與1950年代以後的經濟發展同步；從獎勵投資條例（簡稱「獎投條例」）到促進產業升級條例（簡稱「促產條例」），再到產業創新條例（簡稱「產創條例」），一脈相承下來，每個條例的發展歷程，總是減稅範圍由小而大、減稅項目有增無減、減稅程度由輕而重，倚賴租稅優惠上癮，造成法規每二、三十年「借屍還魂」的生命循環週期現象。再加上其他特定產業的專屬條例，形成頗為浮濫的減稅體系。

日前財政部發布「108年度營利事業所得稅結算申報核定統計專冊」，由其資料顯示，全體行業的有效稅率為14.48％，明顯低於20％之名目稅率，主要乃因租稅優惠所致，包括各項免稅所得與投資抵減等。一般製造業、科學園區產業、生技醫藥產業、觀光產業、中小企業、民間參與公共建設或交通建設之事業等，均側身其間；然其主要適用的法條，就是促產條例與產創條例。值得一提者，金融服務業的有效稅率只約9.05％，低於全體行業平均稅負甚多，是否合乎租稅公平與效率性？實有檢討必要。

由此份專冊資料可知，合於獎勵規定的免稅所得有2,169億元；其中促產條例雖已在2009年底落日，然其第9條對新興重要策略性產業（主要為電子零組件製造業）的免稅獎勵，免稅所得額為1,988億元；按當年度稅率估算的減免稅額就高達398億元，約占全部減免稅額434億元的92％。由此可見其對稅收的斲傷，在該條例落日13年後，減稅威力依然不容小覷。

在投資抵減方面，包括抵減營所稅額及抵減上一年度未分配盈餘加徵稅額兩大項，前者有153億元，後者有13億元，合計達166億元；其中以產創條例提供減稅為最大宗，同樣以電子業受惠最多。進言之，政府為促進產業創新，透過產創條例第10條，對研究發展支出提供投資抵減，其金額就有125億元，約占全部抵減稅額的75％；其次為優化產業結構導入創新智慧機械等之第10條之1，抵減稅額有29億元，約占17％。除了產創條例外，生技新藥條例、促進民間參與公共建設法（簡稱「促參法」）等，都有針對營所稅提供投資抵減。

其實，依據專冊資料統計，將近100％的租稅獎勵免稅所得，以及98％的投資抵減稅額，都集中在營收淨額5億元以上的大企業，而其家數不及結算申報總家數的1％。

電子科技產業及大企業，一枝獨秀的享受租稅減免優惠，投資抵減多年也抵減不完，可算是錦上添花，其他產業卻絕少享用，中小企業更是受惠極微。雖然中小企業發展條例列有多項減稅規定，例如第33條土增稅分五年繳納、第34條土增稅按最低級距徵收，均鮮有採用家數；至於第35條有關研發投資抵減及其儀器設備加速折舊的規定，約有200家採用，減稅金額約4億元，對中小企業成長、升級應能有所幫助，惟與全體中小企業上百萬家數相比，實在微不足道。

由於政府對產業發展長期持續減免稅，已嚴重侵蝕租稅公平正義，實有可議之處。也因基於此，台灣自2006年開始實施最低稅負制，對促產條例、促參法、科學園區條例等之某些減免稅項目進行反制，以期拉近高科技產業與傳統產業之稅負差距。然在性質上原本屬於過渡性、次佳性、暫時性的措施，卻也實施了16年；不合理的減稅措施若無法取消，企業最低稅負制就極可能長存。

在全球化趨勢及國際資金快速流動下，OECD國家為了防堵跨國企業避稅行為，決議實施全球最低企業稅，其實質（有效）稅率訂為15％。相對於我國所得基本稅額條例第8條規定，企業最低稅負之稅率訂在12％至15％之間，而現行徵收率為12％。政府若欲將徵收稅率提高至15％，可以不需修法；然為強化最低稅負制精神，就應修法將產創條例及生醫條例等新增免稅項目納入課稅，以期與OECD國家實施全球最低企業稅相呼應。