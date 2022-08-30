8月27日蔡英文總統表示，經過兩年多的籌備規劃，數位發展部正式成立。並希望在唐鳳部長的領導整合下，成為台灣數位治理的「引擎」。依據行政院規畫數位發展部的員額為600人、年度預算規模211億，唐鳳部長甚至曾於9日自我調侃的表示，對於數位發展部事務官職缺「學歷比我高、國中畢業就可以」，將採「經歷」轉換「學歷」模式，承認應試者工作資歷，有條件提高起薪條件，打破公務機關攬才舊規。表面上的說法立意似乎是良好的，可運用經歷轉換學歷來承認應試者的工作資歷，新增600位中央部會的官員，殊不知這將種下國家機器運轉的混亂因子，成為打造無法監督的法外黑官終南捷徑。

根據中央政府機關總員額法，目前國家第一類人員員額最高為74600人，也就是說一定要有人下來，才有人能夠合法補上，國家官員的總數是固定的，如果不是合法的中央部會官員，就是所謂的黑官，國家制度運轉的破壞就此開始。此外，請神容易送神難，數位發展部雖然只佔0.8%的國家官員額度，但是因為是國家的事務官，依法還是要對其給予全套國家官員的保障；萬一職掌能力不足擔任新興數位發展部業務，除非能有把握搞到自願離職，不然只有轉調其他單位一途，而沒有經過國家考試程序進來的數位發展部事務官，請問哪個行政院部會願意大膽接受轉調，國家事務官晉用是不能這樣亂搞的。在目前大家對執政黨行政效率不滿的現況下，只是更壓縮認真盡責事務官的生存空間，因為可用的合法人手變少了。

年度預算211億的規模，假設這些中央事務官皆為7職等以上，人事費率以平均10職等來估算，每年人事費6億元，辦公室硬體費用含用電算2億元，連預算規模的零頭都不到，就直接匡列預算任其分配，在可預見的未來，這些經費一定是用於外包計畫。從其組織架構6司2署，與經濟部、教育部、國防部、交通部、外交部、國家科學及技術委員會、國家通訊傳播委員會，之執掌多所重疊。此外，數位發展部還將新設一個國家級的財團法人單位「國家資通安全研究院」，並將入主管理「資訊工業策進會」、「電信技術中心」與「台灣網路資訊中心」，這些已經是經濟部體系中嗷嗷待哺的法人，看樣子還會來一個經費競爭者，推動數位產業的法人，看來還要面對外行指導內行的困境，因為數位發展部的中央事務官命令難違。

其實國際上，還是有數位轉型成功的政府官員案例，例如：烏克蘭的費多羅夫(Fedorov)擔任數位化轉型部部長，他擁有扎波羅熱國立大學學歷，其目標是期望2024年政府提供100%的在線行政服務，其中20%的在線行政服務需為自動提供，要在並無需官方人力介入的情況下，只需要填寫一個在線表格，即可「在任何生活情況下」獲得數位服務。雖然目前不幸發生俄羅斯入侵烏克蘭，但是其數位技術能力可以轉型協助對抗俄羅斯，因此擔任烏克蘭IT軍團的負責人。照理說數位發展應該是可以有效減少政府經費支出，但是看看我國的每年211億的年度預算規模，想要不搖頭都很難，這樣的唐鳳部長怎麼跟費多羅夫部長比。

最後，數位人才需要有被認可的證照技術，目前全球認可的資安專業證照，管理類有18種、技術類有92種，才是真刀真槍的東西，沒有經過國家考試的黑官，不會搖身一變成為即戰力，只會是國家機器運轉的混亂因子。執政黨想用數位中介法加上數位發展部，打造數位黑官來破壞國家文官制度，讓數位黑官享用國家資源做打擊政敵的心思，這才是數位發展部真正的「隱情」。（作者林冠年為民眾黨竹北市執行長、 陳立基為民眾黨新竹縣黨部竹北區主任）

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