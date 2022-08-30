前民進黨立委鄭寶清宣布參選桃園市長，疾呼「我剛宣布參選，梗圖1分鐘之後就出來了，極盡侮辱之能事，4、5000個從海外來的1450帳號也不停攻擊！」感嘆參選面對很多挫折、困難和壓力，支持者也遭警告要被查水表，各種扭曲、抹黑、對人格的打擊、對道德的毀滅，排山倒海而來。

黨內的同志真的比黨外的敵人更可怕，因為內鬥內行，他清楚你的過去、瞭解你的套路，也掌握摧毀你的方式和手段。血淋淋的例子餘悸猶存，3年前賴清德和蔡英文在爭取民進黨內初選提名，就被蔡英文的網軍批鬥的體無完膚，背骨、忘恩負義、不仁不義，罄竹難書的詆毀甚囂塵上，逼得賴清德只好舉白旗投降，請蔡英文高抬貴手讓網軍饒他一馬，如今故技重施，劍指鄭寶清也是剛好而已。

經過這幾年的練兵、衝鋒陷陣、殺敵致勝，綠營網軍儼然已從側翼變成主力部隊，洗版、帶風向、議題設定、佔據輿論高地，無往不利，卻也成為台灣民主政治發展的主要亂源之一，聯袂綠媒交叉掩護、集中火力攻擊，民進黨中央想要打擊的對象，不分藍白綠，幾乎全都應聲倒地。

行政院下轄的數位服務部正式成立，211億元的高額預算，5成比例不具公務員資格的約聘職員，不免令人直觀懷疑「養網軍」。行政院長蘇貞昌的回覆是「依法行政」，言下之意，將有更多經費、編制、資源，依法行政。堂而皇之豢養網軍，一來為蔡政府、蘇內閣擦脂抹粉，二來攻擊、毀滅、剷除異議和對手，花的還是國人納稅的公帑，豈是一個爽字了得！

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