呂秀蓮組跨黨派「台灣和平公義社」，28日演說，主要是她對兩岸的思考。她的思考，代表了台獨在離開權力舞台以後，對台灣關鍵問題的思考。可惜的是，如果嘗試思考之後，仍然繞回過去的老習慣，那就無法打破自己的盲點。不打破盲點，也就找不到答案跟出路。

她對大陸新的白皮書，「沒有出現不派軍隊和行政人員駐台」很有意見。那，為什麼大陸的轉變了呢？現在的轉變，又代表什麼意思呢？要回答前兩個問題，得先問，台灣有什麼改變？

自從兩岸暫時休兵，台灣提出的是「三民主義統一中國」。大陸提出的，是「一國兩制統一中國」，直到現在都沒有改變。可是，台灣早已經不是當年的台灣，連九二共識都已經被汙名化了。就是說，台灣對關於「是中國領土」這個事實，已經不認帳。美國，更從檯面下支持台獨，到明面上擁護台獨，支持各種「脫離中國」的運作。統一之後，台灣要自己擁有軍隊，就顯然不利於財政，不利於長治久安，也沒有必要。

至於派行政人員來台灣這一點，我認為對於兩岸的融合，是很重要的舉措。統一以後，兩岸需要的，是真正的融合，而不是繼續割裂。所以，兩岸的行政人員融合，就非常有必要。如果台灣人可以去大陸報考公務員，大陸各省的同胞，也可以到台灣報考公務員。那有什麼壞處？不是可以互相學習交流借鑒成長？更高階的官員，也是一樣。呂秀蓮說「要警惕有人想當台灣特首。」台灣愛當官的人這麼多，一點都不稀奇。只要可以為兩岸謀福，身為平民，我們都歡迎。

呂秀蓮說「一國是兩制的前提，面對香港這個活生生的例子，台灣人民不會被騙。」所以，她又糊塗了。一國兩制在香港最大的教訓，就是讓「兩制」掏空了「一國」的本質。一國兩制，如果沒有一國，那不就變成了兩國？如果香港不是中國香港，那難道是美國香港，英國香港？還是香港獨立了？

她說台灣人不會被騙，是什麼意思呢？意思難道不是說，台灣人根本就不想跟大陸「一國」？根本就不想跟大陸統一？不想統一，當然就根本排斥一國兩制。大陸哪裡有騙台灣呢？一直以來，是台灣騙自己可以獨立，騙大陸給台灣時間。至於香港活生生的例子，正證明了，回歸20多年，仍然在殖民地體制下的香港，無法給香港人長治久安。

世上沒有一個國家，可以同意香港暴亂那種，用外國資金跟顏色革命，無法無天的暴力顛覆港府。美國總統選舉，容忍俄羅斯介入助選了？川普支持者攻進國會，警察不是當場射殺？香港警察可克制多了。港版國安法，跟世界各國國安法相比，有更嚴苛嗎？不。香港警察鎮暴，比同時期英國、法國、西班牙警察鎮暴更過分嗎？不，簡直太溫柔了。

呂秀蓮認為，「當全世界都認為台灣是下一個烏克蘭時，台灣偏偏要製造和平奇蹟。」這句話講對了。台灣需要和平。可是，要怎樣才能阻止戰爭呢？是美國不斷通過支持台獨的法案，不斷支持各種台獨嗎？是美國不斷賣台灣攻擊性武器嗎？是日本說「台灣有事，就是日本有事」嗎？是台灣不斷深耕仇中去中嗎？

是不斷加強台獨國族認同，包括教科書刪除中國史嗎？包括讓台灣新加坡化？

這些作為，只會讓大陸14億人更加反感。只會讓大陸更加警惕，只會促使戰爭發生。

台灣當然不要戰爭。那可以說，我們要和平喔，我愛幹嘛幹嘛，你大陸無論如何，不可以管我？兩岸是國共內戰留下來的歷史問題。要和平就得從「內戰」如何結束開始。台灣承認這是內戰，那就是一國之內的事情。大家就有共同的基礎可以討論。如果只想把台灣跟大陸當成兩個國家來相處，那所有喊和平的聲音，都只會被當成騙子。

她認為大陸從「統一」改成「融合發展」，台灣可以從中找和平窗口。這很顯然是說，台灣不要統一，那大陸就接受不要統一，我們只講融合。但是，講融合，卻又反對台灣是中國領土。台灣不斷阻止各種融合的可能。

讓人不得不想，可能統一之後，才有融合的機會。美國把台灣烏克蘭化，恰恰需要時間。只談融合，只談和平，不以統一做前提與約束，那其實就是為台獨，為烏克蘭化爭取時間，大陸不是沒有警覺。

她質疑夏立言不是不可以去大陸，但憑什麼代表台灣？不過，夏立言是代表國民黨跟朱立倫去，並不是代表台灣，老百姓當然有權利去大陸。

呂秀蓮說，如果台灣內部不能形成共識，跟大陸見面根本沒有用。這是很實際的。那，台灣現在最大的共識，是什麼？就是第一，自認為台灣是一個獨立的國家；

第二，認為「中國」領土不包含台灣，且是一個不友善的鄰國；第三，對岸必須繼續每年讓台灣賺一千多億美元；第四，貼緊美國日本，配合一切遏制大陸發展的事。這些，不就是所謂的台灣人的共識嗎？

如果台灣人願意放下所有心魔，把統一列入選項。那會發現，原來統一才是上選。統一之後的台灣，不但有和平，有繁榮，更有尊嚴。台灣只是失去台獨。

但是，台灣到底要台獨做什麼？不就是政客為自己的榮華富貴打造的藉口？（作者為作家）

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