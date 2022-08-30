林智堅的雙論文案遭致民進黨選情大崩盤，本案源頭其實也不是全來自國民黨，而是民進黨內部的派系暗中蒐集資料，引起輿論大嘩才造成林智堅致命的一擊，那是中間正義力量做出的判決，跟張善政一點關係都沒有。

現在好了，民進黨也想抖對手的黑料，用同樣方式推出個｢張善政研究案抄襲案｣，感覺上怎麼好像是在報復、在洩恨，連個像樣點的選舉戰略都提不出來，難道民進黨真的只會｢抄襲｣？

老狗耍不出新招，｢論文門｣被擊垮，綠營中有人會反思黨的作法不智且拙劣，有些人包括黨主席在內還是一條道跑到黑、硬幹到底，要打｢清白｣戰。打就打唄，去找證據向教育部申訴啊！不！至今沒有行動，反而將｢論文案｣擴大到對手，一下子找上高雄市議員李雅靜；一下子又是民眾黨立委蔡壁如、一下子林杏兒；接著又找上參選南投縣長的許淑華……

說民進黨最會選舉也沒錯，但用的都是些不入流的手段，當年吳敦義的緋聞錄音帶事件、黃俊英的走路工事件，都如願以償地將對手打垮、打爛，於是食髓知味，各種下流手段層出不窮，聽說民進黨後面還要推出什麼｢緋聞｣、｢貪汙｣等爆炸案，看慣了選舉花招的台灣選民，那可是一點也不稀奇。

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