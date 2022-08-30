民進黨台北市長參選人陳時中對「公開透明」的說詞令人難以置信。以黑箱砲打大巨蛋、砲打台北市政府，要求公開透明時如此強悍，好像公開透明是捍衛民主政治的基石；但回到疫苗採購與防疫，就託詞「機密」繼續黑箱，還找一個個似是而非的藉口為黑箱辯護；更不斷用話術轉移焦點，那句「公布疫苗價格對社會有什麼幫助」？正毫不掩飾地反映了執政者的傲慢與跋扈！

民主政治就是責任政治、民意政治。既不是獨裁政權，豈有行政權專擅獨大之理！民主體制下，行政是為民服務，自應受立法權制衡，並由民意來決定重大政策與預算的方向。是以，訊息的「公開透明」至為重要。反之，黑箱祗會提供官員上下其手的機會，無法落實施政目的或確保效率。

此所以250多年前，瑞典在1766年制定《新聞自由法》，首先要求政府資訊公開，隨民主制度發展，政府資訊公開也成為民主國家的標準配備。陳時中這種藐視民主、視人民言論自由與知的權利於無物的思維邏輯，不僅落後250年前的新聞自由法，更是民主制度的大毒瘤？

況且，台灣的《政府資訊公開法》也早在2005年制定，並開宗明義宣示政府的資訊公開，就是要「便利人民共享及公平利用政府資訊，保障人民知的權利，增進人民對公共事務之瞭解、信賴及監督，並促進民主參與」。可見，政府資訊公開透明，不只為了監督政府並防範腐敗，更重要的是維護人民知的權利及保障人民言論自由。

就此，大法官會議第四九九號解釋指出「國民主權之行使，表現於憲政制度及其運作之際，應公開透明以滿足理性溝通之條件，方能賦予憲政國家之正當性基礎」。可見，政府資訊公開透明，實為和人民對話溝通之基礎，而不可輕忽敷衍。

對於陳時中與民進黨政府迄今無法釐清疫苗採購及防疫經費之流向，民眾早已心中不滿，也必需知道真相，公開透明絕對是政府唯一的選擇。豈不知「主權在民」才是民主國家之根本，政府機關係為民眾服務之機構，行政官員更是人民的公僕，而非高高在上的君主、諸候。因此，政府任何花費當然要交待清楚並讓人民了解！

陳時中的心態究竟有多獨裁、專制，居然能以「公布疫苗價格對社會有什麼幫助」塘塞？既然疫苗採購用的是公帑、人民的血汗錢，人民不可以知道嗎？這理由還不夠嗎？就算是共產制度的對岸，也在2007年制定了「中華人民共和國政府資訊公開條例」。陳大部長的民主素養竟然跟不上對岸嗎？

（作者為立委、律師）