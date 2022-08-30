台灣人在遭遇詐欺、人口販運事件持續延燒，中國大陸駐柬埔寨使館稱，曾收到10餘份台灣民眾以電話、郵件等方式發來的求助資訊。大陸外交部發言人趙立堅亦表示，中國駐柬埔寨大使館收到20多名台灣同胞的求助信息，已經協助柬方成功解救部分人員。

陸委會26日回應，「北京用柬埔寨議題進行操作，實則否定中華民國存在的事實。」外交部的發言人亦表示，行使領事權是台灣主權一部分，政府絕不會讓渡給他國代勞。

柬埔寨總理洪森早在2017年就宣布禁止在柬埔寨升起青天白日旗。2019年曾指他支持「一個中國」政策，強調「台灣只是中國的一個省。我們允許台灣公司在柬埔寨做生意，但永遠不會在這裡懸掛中華民國國旗」，他補充說 「尊重中國主權，就等於尊重柬埔寨主權。」

與其他東南亞國家一樣，「一中政策」是中柬兩國的共識，洪森早年曾表明不會容許青天白日旗在柬埔寨升起，就表明了柬國不認可任何台灣與柬方的官方渠道。

一個地區是否在他國具有「領事權」完全視乎該國的外交政策，全由當地政府決定。一般國家的外交部制定了管理外國外交人員認證的標準，要行使「領事權」，該國的外交部先需要認證該等人員是否與該國有外交關係，和這些人員是否在履行外交職能。既然台灣與柬埔寨並沒有建立官方關係，何來行使「領事權」? 台灣人在柬埔寨受難，該向誰求助，令人摸不著頭腦。柬埔寨打工陷阱詐騙案發酵後，柬埔寨副總理兼內政部長蘇慶公佈4個救助管道，包括國家員警總署熱線和facebook。

台灣只有一名駐胡志明市的人員在柬臨時代表辦理工作，緩不濟急、遠水不救近火，台灣人首要考慮的救濟之法當然是當地警方或是大陸駐柬大使館。既然有傳媒報導指當地警方與人口販賣者串通，那麽大陸駐柬大使館應該是台灣人的首選。

民進黨立委王定宇說：「外交部跟警政署跟相關的國家都很積極地去持續地援救，只是牽涉到外交事務，很多事情必須低調。」言下之意是民進黨當局很低調地辦事。柬埔寨總理洪森早在多年前已禁官方與台有聯繫，柬埔寨2012年時就把49名涉嫌參與網路敲詐勒索的台灣人遣返中國大陸，原因是柬國與台灣沒有外交關係。

王定宇所謂的低調辦事，成績如何？歐江安稱已成功協助100位台灣人返國，其中包含85名從柬埔寨脫困的人，多少人是經當地警方或陸駐外使館途徑離開，無人知曉。這100位台灣人受解救時，柬國絕不容許民進黨當局行使「中華民國的領事權」，所以「領事權」，基本上是作假的空談。

至於筆者感到欣慰的是大陸駐外領館不介意受困的台灣人是否持有台胞證，即使只持有歐江安稱合法且有效的國際旅行文件即「中華民國（台灣）護照及入國證明書」皆享有中國公民在境外的權利，可以隨時聯繫中國駐外使領館尋求幫助。

本次人口販賣事件已成為國際新聞，世界焦點所在，多家外媒反覆報導台人受困事件，令人注意到民進黨當局如何漠視人民的呼救和當局在外務上的無能。

對於大陸伸出援手，民進黨當局的陸委會和外交部的反應和言辭如此莽撞不單令外界認為整個行政系統上行下效，以政治意識為先。當局動輒強調行使「領事權、主權」，亦為難了大部份的孜孜不息的公務人員，令外界認為駐外的公務人員故意以官腔搪塞人民、抱殘守缺、拖延敷衍、僵化不作為，對台灣對外形象絕無裨益。（作者為深圳大學港澳及國際問題研究中心兼任研究員、大陸全國港澳研究會會員）

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