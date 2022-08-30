近日大陸小型無人機多次低空進入金門防區上空，在大膽島、二膽島窺視我軍營區、設施，連士兵活動都一清二楚，還在大陸媒體網站公開視頻嘲笑我軍，引起輿論譁然。軍方第一時間不知所措，就編了說法：「它們的高度有幾千呎，使用伸縮鏡頭所以拍得很清楚。」意思是打不到它。不料後續公布的影片卻顯示出我軍竟然是用石頭丟無人機，顯示無人機的高度大約只有20～30公尺，不僅使得軍方難以自圓其說，我外島防務還處於「石器時代」的批評，更影響士氣甚鉅。

本來類似這種個人旅遊消遣的小型無人機，除了目視之外，很難使用現代化高精密的偵感器提早偵知，即使是肉眼，發現的距離也很有限，而且也不可能綿密布哨到全天24小時360度無漏隙的偵測，所以這不能怪金門離島上的駐軍，而且這也並非什麼面子問題。俄烏戰爭中，兵力強大的俄羅斯挾最先進的武器、裝備，還是無法百分之百的防堵烏克蘭無人機的闖入所帶來的戰損。

其次，對於大陸無人機侵擾我外島，國內有很多人衝動地說「把它打下來」！這是說爽話，在嚴謹的軍令體制內，全軍上下皆必須遵從「交戰規定ROE」行事，這是總統循軍令體系直接給國防部長「開戰」的命令，國防部長轉總統「開戰」的命令給參謀總長，由他指揮三軍作戰部隊作戰。這個「交戰規定」不容任何局外人介入或傳話。但這個嚴謹的規定絕對不是軍方不作為的藉口。

國軍首先要讓駐軍知曉金門、馬祖在民國81年11月7日宣布解除戒嚴令後，目前金、馬與各離島是否還屬於戰地？如否，也仍應屬於國防上所必須控制與確保之戰術要點，應稱為「要塞堡壘」。要塞堡壘及其周圍之必要區域（含水域），稱為要塞堡壘地帶。其天空則分為禁止航空器飛越地帶之上空的禁航，與限制航空器飛越地帶之上空的限航區，得由國防部逐一加以規定。

換言之，即使非戰地也有禁航與限航的律定。違者依律是逮捕送法辦，但在大膽、二膽離島根本無法執行，軍方必須另研擬如下的標準作業規定讓基層有所依據：「在無法構成通聯警告其遠離，即以機步槍對空鳴槍警告，對不聽警告者對其來向前方射擊，對仍朝我方接近者則直接射擊目標。」每一哨兵必須熟知其監視責任區，及鳴槍警告、向前方射擊與直接射擊的時機。

從曝光的照片來看，國軍對無人機的因應表現距「虎賁之師」相去甚遠，如此綿羊之質欲脫胎換骨非在人數之多寡，而在被民粹賤貶多年後，官畏民意如虎，軍令失軍法之支撐，軍官威信全失，兵隨將轉，成綿羊之質是其來有自，必須重振軍威。恢復軍法絕對是建立可恃戰力的充要條件。再者，幾次精實案都是先射箭後畫靶，從未考慮過戰力導向。軍方此次宜利用延長役期的機會，從頭考量兵力結構與規模，讓過去因人力不足之權宜之計恢復常軌。（作者為海軍退役中將）