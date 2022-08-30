8月30日是學校開學日，如果你站在小學門口，看著小小的身影，揹著大大的書包，如一隻溫良的小動物，走入成群的學生裡，心中會有一種感動：多麼美麗的小生命，多麼可愛的童顏。

今年我卻有一點感傷。第一次，我不知道這些孩子的未來，會是什麼樣子。

以前孩子開學後的第一個周末，我都會帶他們去書局，隨便他們挑挑看這學期想讀什麼書。然後，我像所有孝順的父母，想像著他們以後要如何。但今年很奇怪，竟有一種不安和不確定感，不知道這些孩子的未來會怎樣。

最明顯的是，中美對抗、兩岸對立帶來的不安全感。坦白說，若只是台灣與大陸，武力對比太懸殊，連仗都不必打，大概就可以確定輸了。台灣也不會在兩岸問題上逞口舌之利，以為自己是強國的利器，大打台獨牌。台灣會節制一點，大陸會自信一點，客氣一點，兩岸衝突不會升太高。

然而一旦加入美國因素，那問題就麻煩了。美國想打台灣牌、台獨牌，引動兩岸戰爭，讓兩岸中國人自己打到傷亡慘重，大陸付出慘烈代價，美國坐收漁翁之利。這大概全世界最笨的戰略專家都看得出來了。同樣地，大陸的戰略專家也早就明白，這是美國的陰謀。中國若是對台灣動了武力，就上了美國的當。

但偏偏，大陸的武統之聲卻愈來愈大。而且有趣的是，它總是來自網路上的鄉民，人稱「小粉紅」的那一群。他們大聲吶喊，恨不得天下大亂。裴洛西來台灣的時候，大陸傳出的視頻實在太戲劇了：一大群人，坐在海邊，帶了小板凳，一副坐在戲台下，準備看好戲的模樣。他們就是等，等解放軍射出飛彈，然後飛彈在天空中引爆。讓美國飛機很難看。

他們或許知道（也可能無知到真的不知道）中國若打下美國眾議員的飛機，那是準備中美大戰，也就是第三次世界大戰了。他們也可能不知道，美國不願意直接出面介入烏克蘭戰爭，是怕變成世界大戰。美俄之間都有所節制，也一定有軍方的高層熱線，避免擦槍走火，無法收拾，誰都扛不起世界大戰的責任。中美之間當然也是這樣！

那麼海邊的小粉紅在興奮什麼？他們是被誰給召喚到海邊來的？難道他們也像1996年台海危機那樣，許多人聚集到海邊，想看江澤民打過來的飛彈嗎？那時候連小攤販都聚集起來，在海邊賣飛彈香腸。大家還記得嗎？現在大陸海邊的小粉紅，跟台灣當年有什麼兩樣？他們都沒見識過飛彈的厲害，還以為是電影裡的模樣。

而台灣的「小粉綠」們在美國的壓制下，閉了一陣子的嘴，但隨即又興奮起來了。兩岸都喜歡講民意民意的，但民意，很大一部分還不是那些被操弄的、在社群平台上嚷嚷的小粉紅與小粉綠。

然而，在更大的戰略上，這些言論的操弄背後，都是大國戰略，都是美國想利用台灣來挑動兩岸戰火的前哨，一種帶風向的遊戲。而這種遊戲，隨著美國不斷有議員來台訪問，將被挑得更高亢、更衝動，而兩岸那一層薄得像蛋殼般脆弱的互信，禁得起這樣的衝撞嗎？特別是，把無人機盤旋在金門上空，把戰爭朝著愈來愈貼近軍事衝突的敏感地帶試探，這樣的模式，能維持多久？兩岸還能不擦槍走火嗎？

這就是孩子面對的未來？這是孩子成長要面對的世界？他們長大，是為了去拿起槍枝，去戰場當炮灰，像烏克蘭的孩子那樣嗎？哦，老天啊，如果必須這樣，不如不要長大……。

我站在校園外面，看著小學生的身影走進去。以前總是希望孩子快快長大，可以實現他們更新、更遠的，超出我所想像的夢想，但現在，卻忽然覺得，能維持和平，僅僅是和平安定，讓孩子平安長大，就已經是很了不起的願望了。（作者為作家）