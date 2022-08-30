有周刊報導國民黨桃園市長參選人張善政，在擔任宏碁副總期間，向農委會申請為期3年、總經費5736萬元的研究計畫，但其內容充滿抄襲，且未註明出處來源。桃園市長鄭文燦馬上批評張不只是抄襲，更是A國庫的錢，政治口水如影隨形。桃園選情不僅未因林智堅退選而回到正軌，反而隨著鄭寶清參選，民進黨選情下滑，更加烏煙瘴氣。

拿林智堅學位論文類比宏碁公司承包農委會的研究計畫，根本牛頭不對馬嘴。林的碩士論文是為了取得碩士學位的一項考核程序，過關與否，在於能否通過學術上的審查標準。至於抄襲，學界也有明確定義。然而政府委託研究案不是為了取得學位，而是被委託人依照委託單位的需要，依據雙方契約，執行計畫並完成結案成果，交由委託單位運用。雖然政府委託案成果經常以書面報告形式結案，但並非所有書面報告均能以學術標準硬套，檢視雙方的契約內容才是正途。

根據張善政與當時委託執行該計畫案的農委會資訊中心退休官員的說明，該計畫案目的就是在蒐集各國有關農業E化的發展現況，並為台灣農業E化的推動提出規畫。顯然這個計畫的目的絕非期待出現一個學術理論高度的創見，說穿了就是由公家出錢，請專業的人士幫政府蒐集資料，同時引進與推廣新的觀念、經驗，並試圖找出台灣在地的可行作法。

經查「農業電子化發展策略分析與規劃」研究報告，該計畫之所以金額龐大，除了蒐集國際資通訊科技應用報告11份（周刊質疑抄襲者多在於此處），以及國際資訊運用策略報告與實地參訪心得報告外，更涵蓋行銷活動與成果宣導的勞務委託部分，包括邀請日本專家舉辦國際研討會，舉辦大型座談會，還邀集政府各相關單位派員赴實地進行考察交流，並發行電子報刊物，甚至完成「營農財務試算」、「PMO工作管理」等兩套資訊程式系統。周刊故意隱藏成果推廣此部分的資訊，僅誇大鉅額研究經費，動機頗為可議。另稱蒐集之資料並未註名出處，經比對亦非事實。

硬要將張善政打成和林智堅一樣有「抄襲」，當然不可能只是單純的烏龍，錯把馮京當馬涼，而是標準的烏賊戰術。尤其林智堅論文門重創民進黨選情，加上綠營分裂，鄭寶清投入桃園市長選戰，此時民進黨出手打擊張善政，可避免論文門效應持續擴散，並有助桃園戰略轉守為攻。鄭寶清宣布參選後也馬上遭網軍圍攻，凡威脅民進黨選情者，髒水隨即而來，難道這一切都只是巧合？！

請不要忘記林智堅論文事件的爆發，正是起因於海外深綠學者翁達瑞指控國民黨高雄市長參選人柯志恩違反學術倫理抄襲，但沒想到這奧步迴力鏢反先射倒了小英男孩。但顯然民進黨並沒有因此學到教訓，鄭文燦急於出手攻張善政，農委會可能也將接力上場，只是這次的迴力鏢會讓誰倒下，大家都想知道！（作者為國家政策研究基金會副研究員）