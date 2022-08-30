民進黨前主席許信良為國民黨副主席夏立言登陸爭議緩頰，認為夏立言赴大陸對台灣不是壞事，綠營不需要追殺。他也同時指出，兩岸關係不可能脫離美中框架，大陸霸凌民進黨政府，台灣選擇站美國一邊很自然。許信良的觀點是否正確可能見仁見智，但他對兩岸關係的理性思考，思考背後所代表的意涵，大陸需要理解。

民進黨頻出包 恐拖窮台灣

許信良是黨外運動和民主化的領袖人物，也是綠營一以貫之的「西進派」，主張兩岸交流對話，在民進黨炙熱的反中氛圍中，能夠仗義執言，實屬不易。站在藍綠鬥爭的小格局，才會對夏立言冷嘲熱諷，甚至偏執地認為是給民進黨「助選」，從兩岸和平、台海安全的大格局，就會有不同的視野，只要兩岸維持溝通，不管是哪個政黨去做，對當前台灣而言都可解燃眉之急。

許信良站在大格局，正是沉迷於短期選舉利益的綠營政治人物所欠缺。不管是前副總統呂秀蓮積極呼籲兩岸和平，還是民進黨前立委鄭寶清脫黨參選桃園市長時的慷慨陳詞，如今民進黨早已變質，與民主進步創黨初衷漸行漸遠。當台灣因「民主退步」而感到汗顏，又如何向大陸誇耀自己的獨特性？又怎麼好意思拿自由民主、法治人權和大陸進行政治制度、價值理念與生活方式的競爭？

檯面上的民進黨人是一群權力禿鷹，許信良、呂秀蓮、鄭寶清等這些離開民進黨的「元老」，才是黨外精神與民進黨創黨初衷的代表。追求民主自由不就是為了讓台灣人民更和平、更幸福、更富裕嗎？追求人民的自由選擇權不就是為了保障未來更開放而美好嗎？如今民進黨把人民拖往兩岸敵對的深淵。為了反中，大陸還沒「窮台」，民進黨政府就用錯誤的能源政策、無節制的舉債建設綁樁、軍購、豢養網軍，先把台灣拖窮拖垮。

民進黨「西進派」當初推動兩岸交流、發展兩岸關係，最終目標不盡相同，有的盼改變大陸體制形成兩岸邦聯，有的只想賺大陸錢做生意，還有的意在扭轉民進黨台獨標籤，但有一個共識：兩岸和平與交流互動，台灣人民的生活才有保障、日子才會變更好。這也是許信良肯定夏立言此行的原因。許信良是創黨元老，言所當言，也有一些民進黨人相信「美中對抗、台灣遭殃」，應有避戰的智慧，但面對強勢蔡英文有所禁忌。

台民意非鐵板 微妙轉變中

如今民進黨內無人談「西進」，但馬英九執政的兩岸和平發展期，一度蔚然成風。許信良及現任陸委會副主委邱垂正曾以個人身分參加海峽論壇，駐日代表謝長廷曾率團赴大陸破冰紅綠對話，如今被列入「頑固台獨」清單的柯建銘曾提出「凍獨」解套兩岸論述，陳菊、賴清德等時任綠營縣市首長訪問陸港澳，更是絡繹不絕。

這段並不遙遠的歷史說明，民進黨的兩岸路線是隨風向而改變的，更受到國際情勢的影響。如今台海格局已與當年大相徑庭，民進黨「親美反中」策略下，台海兵凶戰危。裴洛西訪台、大陸圍島式軍演結束後，美中都展現節制的態度，避免危機升高。台灣民意要和平、要過好日子的訴求將更強烈。過去兩年拜登政府「一中政策」出現微調，反台獨立場表達得更明確，這不表示美國會削弱對台灣的支持，但台灣人民會更清楚，台獨只是民進黨的神主牌，節日拜拜就好，不會當真。

大陸全國台研會會長汪毅夫曾直言，民進黨非鐵板一塊，台灣民意更非鐵板。經歷這兩年台海的動盪、蔡政府對民主自由造成的傷害，令人觸目驚心，台灣人民看在心中不可能無感，年底選舉將會做出選擇。大陸應能觀察到台灣民意與綠營內部的微妙轉變，若能轉化為兩岸和平的建設力量，才是對台「主導權」與「主動權」的真正發揮。