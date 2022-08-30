稱得上是民進黨「元老」的鄭寶清宣布參選桃園市長，劍指兼黨主席的蔡英文總統「為一己之私打破創黨精神」，找論文抄襲的林智堅參選，因民意反彈而退選，卻又找來挺抄襲的鄭運鵬。在接受中天《大新聞大爆卦》節目專訪時，他直指民進黨是前人犧牲性命、流血流淚流汗才建立起來，就是要建立一個公平正義的社會，但民進黨已經背離建黨精神。鄭寶清參選，不但讓民進黨桃園選情陷入危殆，北台灣整體氣勢受到拖累，更帶動社會對民進黨創黨精神與價值觀是否還存在的關注與討論，後座力可能對2024大選都產生影響。

沒收初選 背離創黨精神

鄭寶清是桃園在地政治人物，經營本屆市長選舉很久，卻因蔡英文主席沒收初選，扼殺黨內民主而失去爭取提名的機會。蔡英文以一人意志提名前新竹市長林智堅，於林傳出兩本論文都涉嫌抄襲後，竟不分青紅皂白下令全黨硬挺，這是對民進黨無私無我創黨精神的羞辱。林智堅辭選後又提名挺抄襲的鄭運鵬，蔡英文為鞏固權力而拋棄是非，鄭寶清才會引用許信良1999年的告別民進黨聲明，宣告「新黨外運動」，希望回到建黨初衷。

「黨外」是民進黨的前身，鄭寶清推動「新黨外運動」，意指民進黨已失去「黨外精神」，需要重振「黨外精神」。理解「黨外精神」要從黨外運動談起，國民黨政府於1949年遷台，第二年就依據憲法辦理地方選舉，1950年第一次辦選舉，「黨外」就贏得台北、台中及台南3席市長，社民黨當選花蓮縣長，國民黨當選17席。從50年代貫穿到70年代，中央選舉因戒嚴體制停辦，地方選舉卻延續黨外香火，一脈相承。

黨外時代，台北市吳三連、高玉樹相繼以黨外身分當選市長，台灣省議會「五龍一鳳」：郭雨新、李萬居、郭國基、吳三連、李源棧、許世賢分別在宜蘭、屏東、台南、嘉義傳承黨外精神。60年代雷震籌組中國民主黨，黨外蘇東啟等人熱心支持，雷震被捕後，蘇東啟在雲林縣議會提案要求國民黨釋放，後蘇東啟被捕，妻子蘇洪月嬌參選省議員高票當選，這些黨外領袖的奮鬥與傳承，讓「黨外精神」在宜蘭、屏東、台南、嘉義等地一脈相承，這些縣市在台灣民主化後，有「民主聖地」美譽，延續至今基本上仍是民進黨鐵票區。

霸道獨裁 更甚於國民黨

黨外成長於國民黨威權時代，從50年代到80年代中期，一直在國民黨脅迫與容忍下求生存發展，國民黨願意容忍不外兩個因素，一是黨外主張自由民主，二是美國支持民主選舉，讓國民黨有所忌憚，「民主自由」漸漸成為黨外的核心價值，組黨即以「民主進步」為名。民進黨成立初期，開始以「清廉、勤政、愛鄉土」為號召，當時黨的基礎仍薄弱，選舉屢敗屢戰，難得當選後，無不以「清廉」自許，兢兢業業求政績，施政表現普遍優於國民黨，90年代民進黨基本盤持續擴大。

在選民心目中，民進黨有兩個核心價值─「民主自由」與「清廉、勤政、愛鄉土」，黨外孤苦奮鬥近40年，靠的是人民的力量，「人民」應該是黨外精神的第三個核心。蔡英文執政6年，進入任期尾聲卻沒收初選，違背民主價值，出賣人民的託付，緊握權力只為避免自己跛腳，還想指定繼任候選人選。圍繞在蔡英文身邊的不過是一群權力的禿鷹，為貫徹蔡英文的權威，甘為犬馬，甚至甘冒管制網路言論的大不韙，率爾提出《數位中介服務法》，許多理念偏向民進黨的意見領袖紛紛反對，許信良、呂秀蓮等民進黨元老也對蔡總統的治國方向提出針砭，連陳水扁前總統都對蔡總統提名與用人作風再補上兩刀。

民進黨的霸道與獨裁遠超過當年的國民黨，蔡英文在權力頂端享盡權力的滋味，卻忘了人民的存在，以為宣傳可以麻醉人民聽話、反中可以驅使人民跟從。鄭寶清發起「新黨外運動」，當可喚醒人們對「黨外精神」的記憶，人民的要求很簡單，安全、富裕而已。有良心的政治人物當擺脫政黨立場，為人民過好日子服務。