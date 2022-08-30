中國是茶的故鄉。茶深深融入中國人生活，成為傳承中華文化的重要載體。從古代絲綢之路、茶馬古道、茶船古道，到今天絲綢之路經濟帶、21世紀海上絲綢之路，茶穿越歷史、跨越國界，深受世界各國人民喜愛。
作為世界三大飲品之一，中國茶緣何能成為風靡全球的流行飲品？如何成為東西方貿易、文化交流的重要媒介？中國國際茶文化研究會副會長、浙江大學茶葉研究所所長王岳飛近日接受中新社「東西問」專訪，對相關議題作出解析。
現將訪談實錄摘要如下：
中新社記者：中國是世界上最早發現、栽培茶樹，使用茶葉的國家。從「柴米油鹽醬醋茶」到「琴棋書畫詩酒茶」，為何國人喜茶、愛茶？
王岳飛：茶、咖啡和可可統稱為世界三大飲料。其中，茶在地球上存在約有6000萬年至7000萬年的歷史。人們發現和利用茶始於原始母系氏族社會，迄今5000年至6000年歷史。茶在中國源遠流長，最早關於茶的記載傳說，是「神農嘗百草，日遇七十二毒，得荼(茶)而解之」。
中國人的祖先飲茶經歷了生吃藥用、熟吃當菜、烹煮飲用、沖泡品飲四個過程。茶葉中含有700多種成分，對人身體健康有益，因而成為不少國人的生活必需品。特別是青海、內蒙古等地，牧民此前缺少新鮮水果蔬菜，喝茶可在一定程度上補充維生素，故也流傳著「寧可三日無糧，不可一日無茶」之說。
茶是「柴米油鹽醬醋茶」，也是「琴棋書畫詩酒茶」，茶受到眾多文人墨客的追捧，其不僅是物質需求，也是精神需要。唐代，陸羽《茶經》問世，被譽為「茶葉百科全書」。這部關於茶葉生產歷史、源流、現狀、生產技術及飲茶技藝、茶道原理的綜合性論著，成為中國乃至世界現存最早、最完整、最全面介紹茶的專著，使茶文化發展到空前高度，也標誌著中國茶文化的形成。
隨著商品經濟出現，人們生活條件改善，民眾對文化的需求提高，中國茶文化逐步積累，與其相匹配的器皿、瓷器也受到民眾喜愛。
如今，茶文化不僅融入民眾日常生活，也成為人際溝通的紐帶，蘊含東方「文明之美」。
中新社記者：中國茶在全球茶產業中扮演何種角色？有何特殊性？
王岳飛：中國具有茶文化自信，中國茶是全球獨一無二的名茶品類資源，產茶區幾乎縣縣有好茶、鄉鄉有好茶、村村有好茶，茶葉已成為中國重要的經濟作物。1085個縣、3000多萬名茶農靠「一片葉子」生活富足，茶產業已成為拉動民生的大產業。
放眼全球，茶葉如今遍佈世界五大洲，全球有64個國家種茶，30個國家或地區能穩定出口茶葉，150多個國家或地區常年進口茶葉，160多個國家和地區有喝茶習慣。
至於中國茶在全球茶產業中扮演著何種角色，可以用「中國茶，冠世界」六個字總結——「冠」主要體現在茶葉產量、茶園面積、茶葉消費總量、茶葉出口總金額等四方面。
從現有數據看，2020年，世界茶葉產量626.9萬噸，中國茶葉產量298.6萬噸，居世界第一；世界茶葉總面積7647萬畝，中國茶葉總面積4747.5萬畝，同樣居世界第一。中國的茶葉對世界茶葉生產和消費影響巨大，產量占世界茶葉產量的47.63%，消費量占世界茶葉消費總量的41.68%，出口量占世界茶葉出口的19.14%。
當下正是中國茶產業發展的「黃金時代」，世界上有近一半人(30多億人)每天飲用茶葉，全世界一天飲用的茶超過30億杯。
中新社記者：中國茶為何能順利出圈，走向世界？
王岳飛：中國茶葉最早走向世界是在公元5世紀，主要通過絲綢之路陸續傳入東亞、南亞、中亞、西亞。
茶葉能順利出圈，很大程度上在於其豐富的藥用價值。茶在中國最早是作藥物使用，叫做「茶藥」，根據《神農本草經》《傷寒論》《本草拾遺》《茶經》等記載，可知唐朝以前，人們就認識到茶有不少功效，不僅可以使人省睡、明目、有力氣、精神愉快，還可以減肥，增加思想的敏銳，甚至不輸於「 與甘露」。
公元7世紀，來中國的日韓僧侶回國時，就以「藥用」的名義將茶樹帶回國，作預防保健之用。日本種茶鼻祖榮西禪師在《喫茶養生記》中所言：「茶者，養生之仙藥也，延齡之妙術也。山谷生之，其地神靈也。人倫采之，其人長命也。」日本建保二年(公元1215年)，榮西獻上二月茶，治癒了鐮倉幕府之征夷大將軍源實朝的熱病，自此，日本茶風更為盛行。
15世紀至17世紀的大航海時代，世界各國間距離前所未有地縮小，加之茶葉神奇的藥用功效進一步傳開，荷蘭東印度公司憑借航海優勢，從澳門裝運綠茶到印度尼西亞爪哇，再轉運歐洲，開啟歐洲飲茶之風。
英國是歐洲最愛飲茶的國家之一，在王室帶動下，飲茶成為貴族追求的時尚，在英國各階層中流行開來。他們發現茶葉對於提神、解乏、解酒、幫助消化等效果很好，長時間飲用也無任何副作用。中英之間的茶貿易從無到有，並在17世紀至18世紀初逐漸發展，可觀的利潤讓茶葉貿易變得更為活躍。
作為當時世界上最發達的國家，英國引領了歐洲的浪潮。17世紀末開始，中國茶逐漸風靡世界。當時，中國茶葉出口已超過瓷器和絲綢，約佔全國出口貨物的90%。
茶與健康的研究在20世紀80年代再次出現高潮。在「回歸大自然」的號召下，許多研究者開始從植物中尋求合成藥物的替代品。
日本科學家富田勳(Fujiki M)在1987年最早報導了茶多酚具有抑制人體癌細胞活性的作用，引起世界關注。2002年美國《時代》雜誌推薦了十大健康食品，其中就有綠茶。
相關研究驅動了全球茶消費的增長，也讓中國茶穿越歷史、跨越國界，贏得全世界喜愛。
中新社記者：「一片葉子」的背後，東西方飲茶習慣有何異同？體現出哪些東西方交融互鑒的身影？
王岳飛：中國被譽為茶的祖國和茶文化的發源地。東西方文化交融程度越高，中國茶被賦予的作用也越多。從剛出海時成為上流社會的奢侈飲料，到通過「下午茶」文化在西方社會普及，再到如今與奶類、酒類等融合，文化的碰撞讓中國茶名揚海外。
東西方在飲茶方面有很多差異。中國茶有綠茶、黃茶、黑茶、白茶、青茶、紅茶六大茶類，中國人喝茶講究「品」，要求色香味俱全，亦講究文化內涵、所用器皿及意境。西方喝茶形式較為簡單，講究效率、方便，更喜歡袋泡茶、碎茶。
茶作為商品流通時，也促進了多元文化的交融。中國茶文化成為各國茶文化的搖籃，推動了英國、日本、韓國、俄羅斯、摩洛哥等國家茶文化的形成。
以中日為例，兩國歷史上交流頻繁，中國茶文化在日本形成了獨特的茶道體系、流派和禮儀。唐代、宋代和明末，是中國茶文化向日本傳播的重要歷史時期。如南宋時期，「點茶」傳入日本，形成「抹茶道」。當時，南宋的文人雅士將茶餅碾碎，注水調膏，再一邊注入開水一邊用茶筅快速攪打茶湯，形成細密的泡沫。隨著南宋對外交流的日漸頻繁，「點茶」傳入了日本，在當地得以保留、繼承和發揚光大。「抹茶道」現已成為日本的國粹，引為國賓之禮，譽為日本之最。
茶和世界，共品共享。聯合國宣佈將每年5月21日確定為「國際茶日」就是很好的趨勢，可以推動全球茶產業持續健康發展，深化茶文化交融互鑒，讓更多的人知茶、愛茶，共品茶香茶韻，共享美好生活。
茶起源於中國，盛行於世界。茶的廣袤、豐盈、包容，讓它自古以來就成為與世界溝通聯結的方式。當代，以「茶」為橋推動東西方文明交流互鑒，依舊意義非凡。
受訪者簡介：
王岳飛，茶學博士、教授、博士生導師、國家一級評茶師、國務院學科評議組成員、浙江大學茶學學科帶頭人、浙江大學茶葉研究所所長、浙江大學湄潭茶葉研究院院長、中國國際茶文化研究會副會長、浙江省茶葉學會理事長。
（本文來源：中新社「東西問」專欄，授權中時新聞網刊登）
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