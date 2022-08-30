中國是茶的故鄉。茶深深融入中國人生活，成為傳承中華文化的重要載體。從古代絲綢之路、茶馬古道、茶船古道，到今天絲綢之路經濟帶、21世紀海上絲綢之路，茶穿越歷史、跨越國界，深受世界各國人民喜愛。

作為世界三大飲品之一，中國茶緣何能成為風靡全球的流行飲品？如何成為東西方貿易、文化交流的重要媒介？中國國際茶文化研究會副會長、浙江大學茶葉研究所所長王岳飛近日接受中新社「東西問」專訪，對相關議題作出解析。

現將訪談實錄摘要如下：

中新社記者：中國是世界上最早發現、栽培茶樹，使用茶葉的國家。從「柴米油鹽醬醋茶」到「琴棋書畫詩酒茶」，為何國人喜茶、愛茶？

王岳飛：茶、咖啡和可可統稱為世界三大飲料。其中，茶在地球上存在約有6000萬年至7000萬年的歷史。人們發現和利用茶始於原始母系氏族社會，迄今5000年至6000年歷史。茶在中國源遠流長，最早關於茶的記載傳說，是「神農嘗百草，日遇七十二毒，得荼(茶)而解之」。

中國人的祖先飲茶經歷了生吃藥用、熟吃當菜、烹煮飲用、沖泡品飲四個過程。茶葉中含有700多種成分，對人身體健康有益，因而成為不少國人的生活必需品。特別是青海、內蒙古等地，牧民此前缺少新鮮水果蔬菜，喝茶可在一定程度上補充維生素，故也流傳著「寧可三日無糧，不可一日無茶」之說。

茶是「柴米油鹽醬醋茶」，也是「琴棋書畫詩酒茶」，茶受到眾多文人墨客的追捧，其不僅是物質需求，也是精神需要。唐代，陸羽《茶經》問世，被譽為「茶葉百科全書」。這部關於茶葉生產歷史、源流、現狀、生產技術及飲茶技藝、茶道原理的綜合性論著，成為中國乃至世界現存最早、最完整、最全面介紹茶的專著，使茶文化發展到空前高度，也標誌著中國茶文化的形成。

隨著商品經濟出現，人們生活條件改善，民眾對文化的需求提高，中國茶文化逐步積累，與其相匹配的器皿、瓷器也受到民眾喜愛。

如今，茶文化不僅融入民眾日常生活，也成為人際溝通的紐帶，蘊含東方「文明之美」。

中新社記者：中國茶在全球茶產業中扮演何種角色？有何特殊性？

王岳飛：中國具有茶文化自信，中國茶是全球獨一無二的名茶品類資源，產茶區幾乎縣縣有好茶、鄉鄉有好茶、村村有好茶，茶葉已成為中國重要的經濟作物。1085個縣、3000多萬名茶農靠「一片葉子」生活富足，茶產業已成為拉動民生的大產業。

放眼全球，茶葉如今遍佈世界五大洲，全球有64個國家種茶，30個國家或地區能穩定出口茶葉，150多個國家或地區常年進口茶葉，160多個國家和地區有喝茶習慣。

至於中國茶在全球茶產業中扮演著何種角色，可以用「中國茶，冠世界」六個字總結——「冠」主要體現在茶葉產量、茶園面積、茶葉消費總量、茶葉出口總金額等四方面。

從現有數據看，2020年，世界茶葉產量626.9萬噸，中國茶葉產量298.6萬噸，居世界第一；世界茶葉總面積7647萬畝，中國茶葉總面積4747.5萬畝，同樣居世界第一。中國的茶葉對世界茶葉生產和消費影響巨大，產量占世界茶葉產量的47.63%，消費量占世界茶葉消費總量的41.68%，出口量占世界茶葉出口的19.14%。

當下正是中國茶產業發展的「黃金時代」，世界上有近一半人(30多億人)每天飲用茶葉，全世界一天飲用的茶超過30億杯。

湖南張家界桑植縣的白族村民在雲上茶園桑植白茶銀杏塔基地採摘白茶。（中新社）

中新社記者：中國茶為何能順利出圈，走向世界？

王岳飛：中國茶葉最早走向世界是在公元5世紀，主要通過絲綢之路陸續傳入東亞、南亞、中亞、西亞。

茶葉能順利出圈，很大程度上在於其豐富的藥用價值。茶在中國最早是作藥物使用，叫做「茶藥」，根據《神農本草經》《傷寒論》《本草拾遺》《茶經》等記載，可知唐朝以前，人們就認識到茶有不少功效，不僅可以使人省睡、明目、有力氣、精神愉快，還可以減肥，增加思想的敏銳，甚至不輸於「 與甘露」。

公元7世紀，來中國的日韓僧侶回國時，就以「藥用」的名義將茶樹帶回國，作預防保健之用。日本種茶鼻祖榮西禪師在《喫茶養生記》中所言：「茶者，養生之仙藥也，延齡之妙術也。山谷生之，其地神靈也。人倫采之，其人長命也。」日本建保二年(公元1215年)，榮西獻上二月茶，治癒了鐮倉幕府之征夷大將軍源實朝的熱病，自此，日本茶風更為盛行。

15世紀至17世紀的大航海時代，世界各國間距離前所未有地縮小，加之茶葉神奇的藥用功效進一步傳開，荷蘭東印度公司憑借航海優勢，從澳門裝運綠茶到印度尼西亞爪哇，再轉運歐洲，開啟歐洲飲茶之風。

英國是歐洲最愛飲茶的國家之一，在王室帶動下，飲茶成為貴族追求的時尚，在英國各階層中流行開來。他們發現茶葉對於提神、解乏、解酒、幫助消化等效果很好，長時間飲用也無任何副作用。中英之間的茶貿易從無到有，並在17世紀至18世紀初逐漸發展，可觀的利潤讓茶葉貿易變得更為活躍。

作為當時世界上最發達的國家，英國引領了歐洲的浪潮。17世紀末開始，中國茶逐漸風靡世界。當時，中國茶葉出口已超過瓷器和絲綢，約佔全國出口貨物的90%。

茶與健康的研究在20世紀80年代再次出現高潮。在「回歸大自然」的號召下，許多研究者開始從植物中尋求合成藥物的替代品。

日本科學家富田勳(Fujiki M)在1987年最早報導了茶多酚具有抑制人體癌細胞活性的作用，引起世界關注。2002年美國《時代》雜誌推薦了十大健康食品，其中就有綠茶。

相關研究驅動了全球茶消費的增長，也讓中國茶穿越歷史、跨越國界，贏得全世界喜愛。

中新社記者：「一片葉子」的背後，東西方飲茶習慣有何異同？體現出哪些東西方交融互鑒的身影？

王岳飛：中國被譽為茶的祖國和茶文化的發源地。東西方文化交融程度越高，中國茶被賦予的作用也越多。從剛出海時成為上流社會的奢侈飲料，到通過「下午茶」文化在西方社會普及，再到如今與奶類、酒類等融合，文化的碰撞讓中國茶名揚海外。

東西方在飲茶方面有很多差異。中國茶有綠茶、黃茶、黑茶、白茶、青茶、紅茶六大茶類，中國人喝茶講究「品」，要求色香味俱全，亦講究文化內涵、所用器皿及意境。西方喝茶形式較為簡單，講究效率、方便，更喜歡袋泡茶、碎茶。

茶作為商品流通時，也促進了多元文化的交融。中國茶文化成為各國茶文化的搖籃，推動了英國、日本、韓國、俄羅斯、摩洛哥等國家茶文化的形成。

以中日為例，兩國歷史上交流頻繁，中國茶文化在日本形成了獨特的茶道體系、流派和禮儀。唐代、宋代和明末，是中國茶文化向日本傳播的重要歷史時期。如南宋時期，「點茶」傳入日本，形成「抹茶道」。當時，南宋的文人雅士將茶餅碾碎，注水調膏，再一邊注入開水一邊用茶筅快速攪打茶湯，形成細密的泡沫。隨著南宋對外交流的日漸頻繁，「點茶」傳入了日本，在當地得以保留、繼承和發揚光大。「抹茶道」現已成為日本的國粹，引為國賓之禮，譽為日本之最。

茶和世界，共品共享。聯合國宣佈將每年5月21日確定為「國際茶日」就是很好的趨勢，可以推動全球茶產業持續健康發展，深化茶文化交融互鑒，讓更多的人知茶、愛茶，共品茶香茶韻，共享美好生活。

茶起源於中國，盛行於世界。茶的廣袤、豐盈、包容，讓它自古以來就成為與世界溝通聯結的方式。當代，以「茶」為橋推動東西方文明交流互鑒，依舊意義非凡。

受訪者簡介：

王岳飛，茶學博士、教授、博士生導師、國家一級評茶師、國務院學科評議組成員、浙江大學茶學學科帶頭人、浙江大學茶葉研究所所長、浙江大學湄潭茶葉研究院院長、中國國際茶文化研究會副會長、浙江省茶葉學會理事長。

（本文來源：中新社「東西問」專欄，授權中時新聞網刊登）

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