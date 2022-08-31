熱冰？什麼東西？誰？

我要登〈雷震給王新衡的一封信〉，想到了王一方，我的好友。

我是在59年，政大校門口認識了王一方。我是政治系三年級，他是法律系一年級新生。

我們一見如故，他就帶我回家，在忠孝東路與敦化南路的交口處。好大的一棟房子，好大的個院子。

我就見到了王伯伯。後來還見到了一對夫婦，常來他家。張學良。

可是，現在我對王伯伯的記憶有些模糊了。

我倒還記得有本《王新衡先生紀念集》，到雜亂的書架上，很快找出來了。

書面上寫著：「秦孝儀感舊敬題」。

我的文章〈新春又至，衡山已遠。～懷念王伯伯。〉放在紀念集最後5頁。

我很高興，記憶都回來了，當時要不寫下來，現在很多都記不起來了。

看到寫著61年，他帶我去公賣局看亞東籃球賽，然後又叫王森永司機（他在39年王伯伯被刺時抓到刺客）開車送我回家，一路對我溫語有加這一段。

我眼睛濕了。

但我的右手剛剛也是濕的，我的手放在熱水、冰水裡面，還要能屈能伸。

我是7月間，在廈門鼓浪嶼照鄭成功像時，跌倒指頭插在礁石上，4個鐘頭後才到廈門婦幼醫院，把手臂打了石膏，醫生說要包6周。

我必要去看鄭成功像，是因為台灣省現在已經在否定鄭成功，就是張學良在民國44年謁「延平郡王祠」所寫的那首贊詩的最後一句：

「孽子孤臣一穉儒，填膺大義抗強胡；

豐功豈在尊明朔，確保台灣入版圖。」

我喜歡另外一首歌頌鄭的話：「多情海，頌豐功，古山遺壘弔雄風。仿佛鄭公猶昔健，號令艨艟盡向東。」

我回到台灣省，隔離完，19號找了一個骨科醫生。他一看，說不行，你這樣包太久了，不好，立刻把石膏剪去。然後開了消炎藥，叫我手要放在熱、冰水間，搓揉屈伸復健。

我這下就想到民國15年，王新衡在莫斯科中山大學，以俄為師的時候，也有個同學，要在冰天雪地中，保有共產主義的熱情，就取了一個名字：

熱冰。

那就是尼古拉（蔣經國）。

而王伯伯的兩個好朋友，就是熱冰和雷震。

這倒像我6月在北京懷柔的寬溝，突遇一陣雷雨冰雹一樣。

他夾在這兩個死對頭之間，還能都交好，也是異數，藝術？

（照片：作者郭冠英提供）

可本來在37～39年的時候，熱冰與雷震是非常親密的戰友。雷震反對與共產黨和談、組聯合政府，最支持蔣總統。

蔣下野，雷震也辭職離開南京，後到上海輔佐湯恩伯堅守江滬，聽令中國國民黨總裁蔣介石。

王新衡則是上海社會局局長，軍統局上海站主任，39年在香港任國民黨南方工作委員會主任，10月1號傍晚被刺殺，中兩槍一刀，於香港瑪麗醫院治療月餘，始赴台休養，蔣總統即召見賜宴，頒贈親筆書寫「新衡同志創癒紀念」玉照一幀。

這張照片高掛在王家客廳壁爐上。

我認識王一方不久，就在他家看到張學良。當時我對歷史不太懂，還想，你家不是跟蔣家最好嗎？怎麼你爸爸又跟張學良這國家罪人來往？

後來有天在政大門口，王一方說今天爸爸來木柵看雷震，可接我們一起回家吃飯。

我想，雷震不是那個匪諜嗎？怎麼他也與你爸爸熟？你爸爸可真厲害耶，可以跟什麼人都來往。

後來王伯伯又與康寧祥不錯，我對這些黨外台獨很討厭，我又在想王伯伯怎麼會跟這些人交好？

王伯伯39年在香港被刺，他的肺裡仍然有一顆子彈。紀念他的人很多都提到這件事，但現在在大陸反而提的比較多，台灣省倒比較少談了。

我當然好好的問過王伯伯這件事，也寫在我的懷念文裡。與大家略有不同的是，都說是王看完足球賽回家被襲，可是我聽到的是王回家拿足球票衝上樓。

另外辜啟允對我說，他父親辜振甫當時住在附近，還聽到槍聲。辜振甫好像是光復的時候想與日本人搞台獨，被抓入監，228以後才放出來，後就到香港住。

不過以前我沒有聽到，現在才看到的說法是，王新衡與杜月笙善，杜在港那時候身體己壞，吸氧度日。聞王被刺，還堅持要到醫院去看，家人都無法勸阻。杜坐車帶著氧氣瓶去醫院，因刺殺案，警察已經守在醫院口，擋下車，一看後座還有一個炸彈，後來才知是杜先生，乃放行。

大陸的網站一搜，都是王新衡拿了杜月笙500根金條的事。

我在王家常看到的客人，就是杜子維藩。王逝他輓：

「與我家是兩世論交風義最相關至誼不忘深萬尺，

於議壇能片言持正胸懷真坦蕩高風應自式千秋」

另有一段故事，王新衡對我說，他來到台灣省，有天袁守謙請吃飯，在座好像有陳儀的弟弟還是陳的舊部的，就說陳死，你是他的妹夫，卻都不能救……。袁守謙當時是代理國防部長，好像還簽了陳的處決令。

這時候袁夫人就從廚房出來，哭哭啼啼說，大哥提拔你，你都這樣，如何如何……。

王新衡說我在座，十分尷尬。

不過陳家也有人說，袁守謙是奉命，也沒有辦法，39年6月18號早，他還叫報紙不要送到陳家去，以免陳夫人難過。陳家人對這點還是感念。

【未完待續】