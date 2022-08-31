近來中國鎖台軍演後以無人機侵擾我外島金門守軍，大陸外交部發言人趙立堅宣稱「中國的無人機在中國的領土上飛一飛，這不是什麼值得大驚小怪的事」；8月30日國防部長邱國正反擊「我放個鞭炮嚇嚇麻雀，到時你也不要大驚小怪」；同時前國防部長馮世寬說「守土有責，擊落無罪」。對岸無人機是不是麻雀，來者不善總不會是開個玩笑就走，國軍可不能假裝是稻草人，任人戲弄。

中共飛彈凌空穿島、軍機艦跨越台海中線、無人機打卡一遊，如果國軍只能傻笑、丟石頭、不敢干擾攔捕、用槍，台灣是無法防衛領空安全的。過去空軍黑蝙蝠、黑貓中隊飛去偵察大陸，可是冒著被擊落的風險，不惟前線外島軍營，就算是大後方的軍事重地，無人機飛來偵察，國軍卻無應變作為，豈不滅自己威風。

自從蔡總統上台後，美國對台軍售頻創歷史新高，川普時期11批次、拜登5批次，合計16批次，最近媒體報導，拜登政府又打算賣台灣價值約11億美元（約334億台幣）的60枚反艦飛彈和100枚空對空飛彈，台灣完全沒有討價還價的空間。國軍有槍不敢打無人機，有飛彈就敢打來犯的解放軍戰機嗎？不敢打，那買那麼多軍火，不就白花錢了！

8月中旬蔡總統誇海口要打造無人機國家隊，現在反被對岸無人機上門踢館，實在不光彩；這兩天蔡政府又公布明年度的國防預算規模高達5863億元，軍費一年比一年高；蔡總統很愛花錢買軍火、砸錢造飛機、造潛艦、造戰車、造無人機，該用不用，難道擺著好看。

對岸無人機欺上門，發現國軍裝模作樣不敢開槍，那以後就別再瞎搞美國人來台壯膽這種鳥事，「狐假虎威」只會被看笑話。

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