本月國家通訊傳播委員會（NCC）推動「數位中介服務法」草案，聲稱是為了管制與防範網路犯罪行為，但是，此舉也引發在野黨和社會各界質疑有箝制言論自由的隱憂，因為民進黨政府從來不限制自己的權力，所有的法案都是為擴權而服務的。

其實網路不當言論的管制，目前已有刑法第310條第1項及第2項毀謗罪的規定，大法官釋字第509號也申明：「言論自由為人民之基本權利，憲法第十一條有明文保障，國家應給予最大限度之維護，俾其實現自我、溝通意見、追求真理及監督各種政治或社會活動之功能得以發揮。惟為兼顧對個人名譽、隱私及公共利益之保護，法律尚非不得對言論自由依其傳播方式為合理之限制。」，何須再另立「數位中介服務法」？近幾年數度發生民眾因為在網上發表政治評論，與民進黨政府意見不同，而被認定是「假消息」、違反社會秩序維護法遭到偵訊的事件，如何確保數位中介法不會有變本加厲箝制言論自由的疑慮？

除了箝制言論自由的疑慮之外，民進黨推動此法也有矛盾。數位中介法規範的範圍包括「族群、性別、宗教、國籍等仇恨或歧視行為之防制」。雖然理由說的好聽，但是翻開民進黨人物的種種言行，比如林秉樞對立委女友的施暴、丁允恭對職場女性的不尊重與性侵，范雲在加入民進黨後再也不談政治誠信與清廉，更有蘇貞昌在國會場合說謊、謾罵；以及各種「抗中保台」為理由的仇恨動員，民進黨完全就是性別暴力與煽動族群對立、仇恨的根源，又怎麼能指望他們出來解決問題呢？

蔡英文政府從2016年上台以來，以國家安全為理由，先後推動反滲透法、國安五法，再到現在的數位中介法草案，其實都是同一套脈絡。親近蔡英文政府的「愛台灣學者」還發明一套冠冕堂皇的說詞，除了大家都熟知的「抗中保台」之外，還提出「台灣跟德國都經歷過法西斯統治，所以台灣需要採用德國的防衛性民主」，如此扭曲歷史，令人瞠目。

需知中華民國在1947年以後就已進入憲政，雖然不久因兩岸國共對峙的戰爭狀態而實施戒嚴，但是從1950年起就已在台灣推動有限度民主，從基層選舉到地方民代、地方首長，都是一票一票選出來的，而且黨外候選人也經常在地方選舉中勝選，包括第一任花蓮縣長楊仲鯨、第一任台中市長楊基先，以及第一任台北市長吳三連，都是非國民黨的台灣本土人士高票當選。況且中華民國對外沒有發動過侵略戰爭，對內沒有進行過種族清洗，怎麼能跟德國經歷納粹統治相提並論呢？

反倒是民進黨的這些管制措施，缺乏合法性與正當性，更有走向法西斯的可能，可還記得2018年促進轉型正義委員會副主任委員張天欽，在會議中的私下講話「我們本來是南廠，現在變西廠，後來升格變東廠」、「不直接去講這個，間接影射殺傷力最強」，其奸佞小人的面孔活靈活現。然而，其後的促轉會除了開革了張天欽這一人以外，之後有任何自我檢討與收斂嗎?

大眾只要稍有記性，都應該要記得網軍頭子林瑋豐、丁怡銘、楊蕙茹曾經怎麼在網路上煽陰風、點鬼火，散布不實言論與帶風向，至今民進黨也沒有改正，只是換一批人做同樣的陰損之事，如今他們說要立法處理網路不當言論的問題，實在是毫無說服力可言。

雖然行政院長蘇貞昌表示「爭議太大沒有共識，政院也不支持，修法暫停」，但注意這並不是「撤回」，所以我們絕不能以為民進黨已經反省，他們仍然可能在大眾不注意的時候暗渡陳倉，吾人不可不慎。

(作者為國立台灣大學歷史學研究所碩士班研究生、革命實踐研究院171期)