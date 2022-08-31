中美貿易戰造成全球產業供應鏈重組，將形成中美兩組產業供應鏈，現今全球半導體代工產品約有70％由台灣供應，台灣半導體已是中美兩國必須合作的對象。當前全球增長最快的20大晶片企業中，大陸占19家，預計到2024年大陸將建設完成31座大型晶圓廠，占全球新建晶圓廠的一半；中芯公司在美國封殺下仍能將技術提升，7奈米晶片已開始量產，中芯今年第二季淨利潤優於分析師預期，顯示大陸晶片業正走向自立自足之路。

大陸目前是全球產業配套最齊全、晶片市場規模最大的國家；2021年大陸晶片消費額超過1,900億美元，占全球消費額近40％，預計到2030年有望達到50％；此外大陸擁有全球成熟的工業生產水平和完備的基礎設施，大陸政府重視並不斷改善投資經營環境，大陸領導人一再強調，核心技術、關鍵技術要靠自己，並設定2025年國產晶片自給率70％目標。

半導體生產其實是一個大型的系統工程，而且是需要從基礎的物理、化學、數學等長期密切合作累積出來的；半導體產業發展要素有半導體原材料、設備、生產技術、市場；半導體產品是集世界各地資源、智慧產生的，原本是全球完美合作的結晶，今因中美貿易戰全球相互合作關係已被破壞。

為了防堵大陸半導體發展，美國現在三管齊下，首先是商務部列出包括EDA軟體在內的四項技術出口管制措施；其次是，拜登簽署「晶片法案」，一方面，補助在美建廠生產晶片的業者，但另一方面，凡是獲得補助的業者，未來十年內不能在大陸投資增產小於28奈米的先進製程晶片；第三，籌組美日韓台「晶片四方聯盟」（Chip 4），把最重要的晶片生產國家，一網打盡，阻斷一切中國取得先進晶片技術、設備、資金和人才資源的途徑。

南韓外交部長於8月18日晚間透露，南韓將會參加8月底9月初Chip 4的會前會，而且南韓方也已經向華府提出Chip 4成員應該尊重一個中國政策，也不要提到對大陸設置的任何出口障礙等要求。反觀台灣，經濟部卻說我方尚未獲得任何相關通報，對比南韓會議都還沒開始，就已經開始開出條件。台灣擁有領先全球先進製程技術，明明有資格，也有條件可以在國際場合，好好為廠商爭取應有的權益，可惜政府部門卻似乎一直袖手旁觀。此外雖然台積電當前最頂尖的製程尚未外移，可是隨著全球政經局勢的消長，如果各國都如此積極投入、合縱連橫，台積電現在的榮景還可以持續多久？

民間企業追求生存、確保利益一定會嚴格把關的，政府只要提出政策，做好「環境建構、資源分配」，做為企業的後盾就好了。不可以威脅、強制業者東進，因為東進的成敗後果是業者自己要承擔；半導體製造在台灣已有完整的生產供應體系，且台積電創辦人張忠謀董事長一再提出，在美國製造半導體成本是台灣的1.5倍，台積電到美國製造實在不利，政府應有一些作為，增加台積電的談判籌碼。

美國強壓台積電赴美生產已是事實，如果是不可避免，那我們保護台灣半導體產業的戰略是甚麼？戰略規劃第一步是設定目標：戰略規劃的起點，就是建立深思熟慮的目標，應投入1/4至1/3的時間、資源，在發展願景和建立深思熟慮的目標上。第二步是盤點自身的條件：包括SWOT（優勢、劣勢、機會、威脅）或存在的問題。第三步是評估未來的戰略環境：包括有對手的外在環境與尚無對手的單純外在環境。第四步是根據前述三項建構各種戰略路徑，最後再用國家、企業或組織的核心價值篩選出一個可執行的戰略。在可見的未來，半導體產業的重要性不言可喻，政府一定要有長期可行的戰略，結合國家政策和企業努力，才有可能維持台灣半導體產業的榮景。

綜上所述，中美賽局下，世界已被美國操弄成兩大集團，半導體產業發展已無法全球分工合作，而被迫選邊站。即便如此，我們也要表達台灣人民和企業的希望，因此更有必要提出國家未來發展的戰略和主張，如此我們才有談判的籌碼，繼續維持半導體產業的榮景直至長遠的未來。