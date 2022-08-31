8月29日外交部以「針對中國共產黨威權擴張主義政府外事部門的說法，外交部嚴正駁斥如下」為題，發佈新聞稿中提到「不請自來謂之賊」用辭用語，並稱此語為「中國古有名訓」，筆者業已針對該辭語引述失誤之處，提出下列說明：

「不請自來謂之賊」不是中國自古以來之明訓，真正用語是明•程登吉《幼學瓊林》第二卷：「頻來無忌，乃云入幕之賓；不請自來，謂之不速之客。」

此外《論語.堯曰》則是提到：子張曰：「何謂四惡？」子曰：「不教而殺謂之虐；不戒視成謂之暴；慢令致期謂之賊；猶之與人也，出納之吝，謂之有司。」所以在中國古籍「謂之賊」的是「慢令致期」，而不是「不請自來」！

至於「不請自來謂之賊」是援引自現代小說家艾佟所著《公子一笑傾城》，完全不是中國古訓，外交部顯然是亂抄一通，根本就沒有查到典籍源頭就亂講一通！

沒想到收到各方積極回應，對外交部辦理對外事務，但卻懷抱「仇外心理」(xenophobia)思維，不分青紅皂白搞出個「不請自來謂之賊」笑話深感憂心，特別提供下列各個不請自來情況，提供外交官員參考省思，俾能言語有節進退有方。

聖誕老公公從屋頂煙囪爬入，是否算是不請自來？

耶穌基督誕生普世歡騰，報佳音者也是不請自來？

貴府子弟高中狀元，官府信差來報亦是不請自來；

家人入朝任職高官，門前媒體記者更是不請自來；

萬聖節門前孩童來討糖果，絕對要算是不請自來！

共軍機艦迫近本島實施演訓，對台灣社會刻意施壓，台灣鄉親因此不爽，確實可以理解；但冤有頭、債有主，對岸採取如此強硬作為，絕不是「不請自來」，而是「其來有自」，更是「事出有因」，外交部若要表達立場，必須妥善修潤文辭，不要再鬧笑話！（作者為中華戰略學會研究員）

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