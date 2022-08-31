日本在1905年打敗俄羅斯，白人優越的神話頓時破滅，東南亞的民族主義者備受激勵，包括在英國殖民下的緬甸。日本一開頭忽視緬甸，一度還打算以越北、及緬北來收買國民黨在重慶的政府；等到日本在1937年對中國全面開戰，西方國家的武器、及糧食透過滇緬公路源源不斷運抵重慶，緬甸頓時成為必須征服的眼中釘。

德國在1940年先後攻下荷蘭及法國，接下來是英國在敦克爾克大撤退，日本在東南亞放膽擴張。當時，日軍已經佔有中國沿海、甚至往內陸逼近，蔣介石的軍隊雖然有美國的撐腰，看來無力阻擋，日本原本不願意得罪美、英。然而，由於德國久攻英國不下，覺悟自己必須先取下泰國、才能由陸地進攻新加坡。等到珍珠港事件爆發，日本不再瞻前顧後，進軍緬甸不可避免。

這時，緬甸領導者對於如何達成獨立，有南轅北轍的看法。左翼認為，雖然日本的威脅或可提供獨立的契機，卻很有可能換來新的主人，因此不如在熟悉的殖民體制內運作；特別是德國在1941年攻打蘇聯，戰爭已經演變為日、德、義法西斯政權與資本主義—社會主義聯盟的存亡之爭，不妨暫時先與蘇聯的盟友英國合作再說。相對地，保守派則主張應該務實一點，儘管日本的作為有種種的不是，譬如在中國的暴行、又與威權國家德國及義大利結盟、及終極目標是征服世界，不過，還是有可能助緬甸一臂之力，因此主張結合日本來擺脫英國。

日本海軍預備軍官國分正三中尉跟妻子，早在1920年代來到仰光開牙醫診所潛伏，到了1930年代，開始接觸緬甸民族主義者。由於當時陸軍佔優勢，大佐鈴木敬司看法相左，他在台灣鹽水港製糖的資助下，於1940年化名南益世，以《讀賣新聞》記者身分潛入緬甸接觸主要政黨，支持緬甸獨立交換共同對抗英國。日本陸、海軍在1941年判斷時機成熟，商議共同成立情報站南機關，主要成員來自陸軍中野學校訓練的間諜。

被緬甸人民尊為國父的翁山（翁山蘇姬的父親）一開頭的立場模棱兩可，並未倡議尋求日本的奧援，而是寄望中國、或蘇聯共產黨伸出援手。他在1940年風聞自己因為反英國殖民政府活動被通緝，於8月8日與同志薄彦昂佯裝華人海員、倉皇跳上挪威籍貨輪，在24日抵達廈門鼓浪嶼的公共租界。兩人久候毫無頭緒，終於被日本憲兵特務找到，經過鈴木敬司的安排，在9月27日出發轉往台灣、飛到九州博多機場被拘留，經過情報確認，於11月12日到達東京羽田機場。

翁山在1941年2月離開日本潛回緬甸，號召「三十志士」前往海南島三亞。經過半年訓練，翁山等人於10月搭船前往台灣、在花蓮上岸，轉搭火車往玉里繼續接受游擊訓練，待了兩個多月，其中坦田在受訓過程客死他鄉。三十志士完成軍事訓練，年底搭船抵西貢、轉曼谷，號召三千人組成緬甸獨立義勇軍，於1942年隨日軍主力攻入仰光。由於英軍在破壞基礎建設後逃之夭夭、緬甸政府跟隨撤往印度曼尼普爾，緬甸獨立義勇軍扮演接收的角色。終究，三十志士有23人經歷大戰經幸存，日後扮演重要的緬甸軍、文角色。（作者為東華大學民族事務暨發展學系教授）

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