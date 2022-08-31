暑假結束、中秋將至，本土的BA.5疫情再度來襲。不僅確診人數再次竄升突破3萬例，各大醫療院所的空床率和醫療量能又開始吃緊。疫情至今已經超過兩年，政府如今有沒有辦法應對再一波的疫情大爆發？

早在陳時中卸下流行疫情指揮中心的指揮官一職，指揮中心的功能就一直令人費解。一來是從中央到地方的防疫政策，似乎都已經隨著陳時中的下台而進入放牛吃草的階段，二來是指揮中心現在的功能似乎就只剩下每天報報染疫人數、公開一些資訊，還有在與陳時中有關的選舉話題上代為澄清之外，其實就算裁撤了好像也不會造成太大的影響。畢竟現在從中央到地方，想著的也都是年底的選戰，還有人認真想要管疫情相關的問題嗎？

可是這一波本土疫情的再次復甦，卻讓人開始想起不久前許多醫護前線曾跳出來呼籲，因為疫情所造成的醫療資源和量能受到擠壓，致使許多慢性病或有其他非緊急但需要長期照護的病患需求被排擠。比方說糖尿病、高血壓這類慢性病，就是需要時刻回院監督並和醫師討論病情及早控制，才不會越拖到後期出現越難處理的症狀。可是有可能就因為疫情所以醫療院所人力或設備不足以應付原先這麼多的病患，導致病患自主性或是非自主性地被迫延長回診時間，延誤後續診治和追蹤。

這些個案短期之內可能看不出影響，但長期下來有可能就會為後續的健保資源帶來更大的負擔。更別提當下為了應付疫情可能大爆發的準備，讓醫療人力就已經很吃緊，之後如果感染人數增加，又可能發產生更多長新冠的後續處理。政府已經為後續所需做好長期抗戰的打算了嗎？

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