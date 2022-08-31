南韓6月1日地方選舉結束，現在要等2024年才有國會議員選舉。一般來說，在南韓無論何種選舉，包括總統、國會議員選舉都有所謂的「公薦」制度，因此，每遇選舉雖有公薦委員會主持，但各黨主席仍具公薦權力，因此，各黨有意出來參選的人都要尊重主席三分。

南韓總統尹錫悅屬於平黨員身分，所以無執政國民之力黨擬出馬競選下屆國會議員的公薦權力。日前，反對「民主黨」選出新任黨代表李在明，李在明立即要求尹錫悅舉行一對一「領袖會談」，尹錫悅只派人送蘭花敬賀，對於會談一事保持不接受立場，要談就與其他政黨主席一起坐下來談。

尹錫悅不會上李在明的當。一來，李在明和一家人全都「有罪在身」，等待檢察官起訴出爐；二來，李在明自抬身價，自稱是「領袖」想跟尹錫悅平起平坐；三來，李在明要討價還價，若尹錫悅不從，將在國會強力抵制政府。這種「卑鄙」手段。看在26年檢察官出身尹錫悅眼裡「習以為常」，不會受騙。

文在寅前總統2年前曾安排青瓦台的「家臣」大舉出來參選國會議員。現在，這批「忠犬」在國會不僅每天批評尹錫悅，並且擔任文在寅「犯法不被檢察官起訴」的要角。在國會司法委員會開會時，像一窩毒蜜蜂一樣，出來與法務部長韓東勳鬥嘴，結果，接連敗陣，可憐兮兮。

蔡英文是台灣總統，也是民進黨主席，遠比南韓總統權力大多。此次台灣地方選舉，參選人由蔡英文一人指定，因此，引起前民進黨立委鄭寶清不滿，自行宣布參選桃園市長，來勢洶洶。這下子讓蔡英文不知所措，要如何勸退鄭寶清。也許，台灣人民「習慣」或被麻醉，對蔡英文與民進黨的「不民主」作法。然而，民心思變，如果讓蔡英文繼續「胡搞亂作」，最終倒楣的還是台灣普通百姓。

更不可思議的是，蔡英文「欽點」前衛福部長陳時中出來選台北市長。真是，太小看台北市民的政治水準。回頭看看陳時中擔任部長兼任疫情指揮中心指揮官期間，出了多少讓台灣人民茶餘飯後的笑話，又有多少美女加紅酒乾杯故事。蔡英文只為報答台大的恩師，不管是牙醫或懂不懂疫苗，就強力安排「大官」職位。如果，此事在南韓發生，南韓人民早就包圍尹錫悅辦公室示威。

尹錫悅真辛苦。上任已逾3個月餘，內閣中，保健福祉部長（台灣衛福部）仍缺。因為「民主黨」在國會人事聽證會上杯葛。先是一名國立大學醫院院長因子女的研究所「插班」問題，不得不退出。另一位是前任國會議員，因違反政治資金法自行辭退。迄今，部長找不到適當人選。

倘若台灣人民持續願意充當蔡英文的「寄生蟲」，那麼，就不要奢望國家的發展。說實話，南韓能有今天，不是歷任總統的偉大，是南韓人民及時發覺國家的危機，人人出來擔任滅火器，才讓國家脫胎換骨，找回個人的幸福。

（作者為韓國昌信大學榮譽教授）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※