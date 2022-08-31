果不其然，華航還是不頂住蔡政府壓力，昨天召開臨時董事會，閃電通過、照單全收美國強迫推銷「16+8」波音787客機，預計花費新台幣1400億元，這分明是赤裸裸的國際關說結果，官商勾結、權錢交易，竟連一點遮掩都沒有。

這筆訂單，美國早就勢在必得，共和黨參議員葛理漢4月率團訪台，在總統府拜會蔡英文時，直接表態「我們希望你們購買（波音）787」，總統府網站提供的英文稿雖有此「露骨」談話，但中文稿卻遭刪除，葛理漢返美後，受訪時重提「盼台灣盡快宣布購買24架」，擺明給蔡政府壓力，要求華航盡快埋單，如今交易已成，波音能不向葛理漢投桃報李嗎？下屆選舉政治獻金必定多多益善。

弱國無外交，台灣卻連買飛機的自主權都沒有，國格淪喪至此，莫此為甚。由於台美關係號稱史上最好，所以波音、空巴，根本沒得選，出來混的遲早都是要還的，華航也只有乖乖畫押的份，華航雖然民營化，但官股仍具主導權，畢竟華航董事長還是由蔡政府指派，很難決定自己要買啥。然而，任美國政客予取予求到這個地步，也讓台灣人民瞠目結舌。

受新冠疫情衝擊影響，交通客流量驟減，航空業苦撐景氣寒冬，都在勒緊褲帶過日子，蔡英文六年任內已經向美國買了超過5千億元軍火，現在又逼華航花1400億元，買之前事故頻傳的波音飛機，憑添營運、維修成本，罔顧華航股東權益以及國人性命安全。

更扯的是，連日本都有樣學樣、如法炮製，「日華議員懇談會」會長古屋圭司拜會蘇貞昌時，當面說，期盼從旁協助高鐵車廂採購案，並大言不慚表示，台灣高鐵是台日之間的具體象徵，見了蔡英文時又再度強調一次，一副非得強賣強買不可的嘴臉。台灣當真是美日的提款機，一張嘴就來錢。

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