民主鳳梨，民主的魚，舉凡民進黨救不了的「出口物」，冠上「民主」修辭彷彿就安了，蔡英文洗腦民眾「相信在民主盟友互助之下，可以克服一切挑戰」。

現在柬埔寨的台灣豬仔，不妨也搞成「民主豬仔」，但誰來救？又是日本？還是國軍？答案令人莞爾，是黑幫與中共。

天道盟與竹聯幫除了否認與柬埔寨黑幫系統性犯罪之外，還稱透過「非正式管道」協助政府救出了幾名台灣豬仔，但他們也直言，黑幫只能救急不能「救本」，真要根絕問題，還是需要政府出面。

問題是，在國內，台灣沒有「主權問題」，在國外，台灣沒有「主權」。出了島，台灣就是「中國台灣」，而不是什麼「中華民國台灣」，更不是「台灣就是台灣」。

誠然，主權並非司法互助的必要選項，熱絡的經貿往來也能敦促對方與我簽署司法互助，但沒有邦交關係，仍讓其他合作談判不容易進行。

問題是，即便想靠經貿關係拉動司法互助合作，也因新南向政策的徹底失敗而無從談起。

因此，要解決根本問題，還是得靠中共，透過中柬政府的緊密關係，營救台灣豬仔，掃蕩柬國的賭博詐騙產業，引渡兩岸的黑幫到大陸受審。

要做到這一步，牽涉柬國內政，因此並不容易，但北京施壓，遠勝聯合國施壓，無論最終能做到什麼地步，反正比一籌莫展的民進黨可靠。

「斷交部」當然拒絕受中共幫助，這也好，解決不了問題，形同默認台灣在國外無主權，那就讓中共彰顯主權，使豬仔有家可歸。

靠黑幫，靠中共，營救「民主豬仔」，也算黑色幽默。

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