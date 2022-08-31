當我還沉浸在閱讀某政治人物，拿到政府5700多萬標案的研究報告，並且暗暗猜想，同等內容的研究報告，如果我來蒐集資料並寫完報告，大概要多久時，結果，華航就震驚了我。

人家大筆一揮，果斷買了16架波音787。遠在太平洋彼岸的美國參議員葛瑞姆，應該是雖不十分滿意，但可以爽爽接受了。

今年4月，葛瑞姆訪台，他見蔡英文時，直接了當，要求台灣買波音787。態度之輕浮傲慢，以地痞流氓賣兄弟茶之姿，強賣波音787。當時被聯合報發現，總統府新聞稿怎麼沒有這一段？但現場直播明明有。總統府還抵賴不認，痛罵說是假消息，是認知作戰。

現在8月還沒過完，華航立刻屁顛屁顛的趕開臨時董事會。以1400億台幣左右的價錢，向波音買16架波音787-9客機，再搭配8架選擇權。16＋8＝24，葛瑞姆當初不但逼迫台灣買波音，而且開口就是24架。

華航買了16架，又搭上8架選擇權。葛瑞姆裡子面子十足。簡單一句話，就可以強賣1400億台幣。而這貨，是市場對安全性有疑慮，所以賣不好的波音787。

4月開口，8月董事會通過。這表示，葛里翰下令之後，蔡英文不但立刻交辦，立刻責令華航同意買，開始談，而且火速成交。為什麼要買波音787?買的價格是比別人貴還是便宜?我們不能問，也問不到。可能葛里翰比較知道。

這是在告訴美國企業，貨不好、滯銷沒關係。人家葛瑞姆，不過區區一個參議員，到台灣就橫著走，一張口，就是1400億台幣。這是在告訴美國政客，台灣是美國最堅挺的火山孝子，傾家蕩產，妻離子散，也會服從美國，為美國效忠。

同一時間，美國又新啟動一個11億美元的對台軍售了。台灣的錢，真的太好賺，做美國人，不來台灣剪羊毛，簡直對不起自己，要剪台灣羊毛，不鼓動台海緊張，不支持台獨的話，哪裡有羊毛可以剪？

美國一邊鼓勵台獨，一邊敵對中國大陸，讓台海緊張了。這時高價賣台灣任何東西，對台灣予取予求，台灣都心甘情願，認為這是跟美國拉近關係的機會。多少代價都願意，拉近關係要幹嘛？要對付中國大陸。那是誰叫你一定要對付中國大陸的？是美國跟台獨。

美國在台灣推動台獨，台灣於是努力台獨，台獨之後害怕，就要跟美國買許多武器，還要接受美國各路人馬，三教九流，無窮無盡的天價勒索。繼續不停的買，就自覺有底氣，繼續不停的台獨。繼續台獨，就繼續恐懼，就繼續買，這真是一個完美的閉環管理。

本來我是想學習價值5700萬研究報告的寫作法。但是，葛瑞姆的1400億，顯然更是我輩楷模，見賢思齊啊！我現在開始努力，是不是還來得及？是不是只有支持台獨，才行？

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