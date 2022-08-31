華航董事會昨（30）日決議，將砸1400億元向美國波音公司採購16架787-9客機，搭配奇異GEnx發動機，預計2025年開始交付。這則新聞被聯想起4月15日美國參議員葛瑞姆拜會總統蔡英文時，提及採購波音787客機一事，事後總統府中文翻譯消音處理。

華航換裝機隊要採購哪一家飛機自有其專業考量，市場上可供選擇的飛機公司不多，波音公司機會不小，不過扯上政治敏感度高的蔡總統，還是不免予人非議，畢竟1400億元的大爽單，只花4.5個月的時間就敲定，沒有高層推一把，不可能這麼順風順水，不過，也惹來華航內部群組罵聲連連。

「台美關係史上最好」，何以這段佳話引來罵聲？細察過往新聞發現，2013年波音787發生連續安全故障，日本兩家航空公司在10天內發生6次故障，因此被美國聯邦航空局宣布暫時停飛所有波音787，經過修改電池設計後才獲准復飛。這個不光彩事件的紀錄，也是為何華航內部群組譁然的主因。

比較有爭議的是當時葛瑞姆會見蔡總統的發言，總統府中文翻譯消音處理，英文新聞則有披露推銷波音飛機這一段話，顯然總統府有此地無銀三百兩的嫌疑。波音被消音，事後總統府、國安局、外交部斥為假消息，並詭稱是認知作戰，這種權力傲慢、堅不認錯的態度更是離譜。如今華航董事會拍板新機採購曝光，還有什麼話講？只會讓人覺得政府本身就是假消息製造大戶，難怪NCC推動《中介法》授以主管機關裁罰、管控言論權力，掀起輿論這麼大的反彈。

美國參議員葛瑞姆訪台推銷波音飛機，在商言商、一個願打一個願挨，本也無可厚非，但是蔡政府有沒有想過，為何美國透過政治管道硬塞給台灣的商品總能引起不少爭議，萊牛、萊豬、或是總統府的消音787，別的國家不要，台灣人能說「不」！或有討價還價的空間嗎？

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