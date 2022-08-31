8月初，中國大陸為回應美國眾議院議長裴洛西訪台，刻意舉行大規模軍事演習，不但有數枚彈道飛彈飛越台灣直奔東太平洋，更有超過數十艘艦艇與我海軍在海峽中線對峙，據傳空中有超過百架戰機起飛，試圖透過壓縮我國空防範圍，北京將此舉稱為新常態，亦即未來將淡化（否認）海峽中線、圍島演習恐成趨勢。

面對兩岸關係的新常態，以及急速惡化的美中關係，此刻的台海情勢將比96年飛彈危機嚴峻，對此我政府除嚴厲譴責外，在兩岸問題的處置上，似乎也毫無新作為，眼看兩岸未來可能擦槍走火，美國挺台的實際行動有限，這時台灣必須主動出擊，試圖為緊張的兩岸降溫。

日前前陸委會主委夏立言率團訪問對岸，目的是關心在大陸生活的台商、年輕人以及家眷，雖然民進黨隨即以政治顏色醜化此行，總統蔡英文更發文抨擊，但對於兩岸、區域情勢而言，此行仍然對台灣具有重大意義。

首先，從2016年蔡政府上任後，對於兩岸問題始終不願面對過往的政治基礎，中國大陸在顧及國內民族主義情緒、以及對台的原則性下採取強硬姿態，軍機、軍艦擾台不但早已是常態，更讓兩岸陷入空前的尷尬與緊張，所有和大陸的對話平台幾乎終止，剩下的僅有無止盡的對嗆與對抗。

此外，2019年底疫情爆發至今，更加速兩岸之間的對立，一方面從最早的小明能否返台問題、疫苗採購爭議、台灣能否加入世衛大會等一連串的議題讓兩岸關係陷入空前對立；外在環境部分，美中對抗的局已成形，美國為顧及自身霸權利益，連帶地要求其他國家選邊，台灣恰好為全球的晶片代工龍頭，加上執政黨的媚美仇中，如此更加速兩岸之間的對抗與升溫。

然而，兩岸的問題如何解？至今政府沒有提出一個較為有效的策略，縱然過往的歷史已有政策作為參考對象，但執政黨為顧及意識形態、政治利益，堅持反對過去的回頭路，但就現實客觀環境，尚無法在現今與未來的兩岸立下一個新規矩，重新為兩岸關係找出路，於是全台在兩岸問題上，陷入一個永無止境的對抗、不願面對的氣氛，於是新常態的兩岸關係正被北京定義，中國大陸正尋求一個符合自身國家利益的方向來操控兩岸議題。

面對持續對抗的兩岸關係，政府無法提出一個有效對策，夏副主席的訪陸行，雖然可能無法為兩岸和平帶來立即的成效，但至少身為在野的國民黨有能力、有意願與對岸交流對話，反觀握有中央執政的民進黨，除了謾罵在野黨與北京外，毫無解決當前問題的能力，任由仇恨情緒蔓延兩岸之中！

（作者為淡江大學戰略所博士生）