日本防衛省統合幕僚監部8月30日晚間罕見公布，中共海軍艦船3艘舷號101、546、902等編隊，29日由黃海經對馬海峽，30日往日本海活動；另外中共一架TB-001型無人偵察機由東海經宮古海峽往日本與那國嶼南部空域盤旋後折返。稍早28日共軍情報偵測船/794，由東海經宮古海峽往西太平洋活動。情況特殊，引發台日關注。

首先，中共情報偵測船/794，依據其艦名天狼星、6月份曾偕同北部戰區055型驅逐艦、052D型驅逐艦、903A型綜合補給艦等3艘作戰艦船進行「繞日一圈」遠海訓練活動，推斷為北部戰區所屬情報偵察船，進行相關情報偵測。

由於，先前7月至8月中旬，一艘東部戰區海軍情報偵測船/795號，在我台灣東部海域進行情蒐任務，故，上述北部戰區海軍情報偵測船/794，不排除可能支援東部戰區海軍情報偵測船/795，或兩者交接任務。

期間，就北部戰區海軍情報偵測船/794，活動海域在我台灣東部海域，與往例共軍「船先走、機再臨」模式，不排除針對共軍無人機30日抵近我花蓮以東空域偵察，我軍事設施反應的情蒐任務。

再者，共軍無人偵察機盤旋觀察之空域，經比對與7月份共軍無人機抵近台東志航基地以東空域不同；接近我花蓮佳山基地區域，可能未來將頻密地以無人機在此兩個空域對我進行情蒐，我軍需對此海岸與艦載部署信號干擾器材。

其次，中共海軍艦船3艘舷號101、546、902等編隊於30日往日本海活動，經查詢前述兵力為北部戰區海軍駐山東青島055型驅逐艦南昌號/101、054A型護衛艦鹽城號/546、903A型綜合補給艦東平湖/902。

依據俄羅斯國防部29日宣布，9月1日至7日將分在俄羅斯遠東地區與鄂霍次克海及日本海，舉行軍事演習「東方2022」，中共國防部發言人譚克非大校上週宣布，「中方陸空參演力量已到達指定地域，相繼完成兵力集結，野戰營區開設和現地勘察等，並陸續開展適應性飛行訓練」、「海上參演力量與俄艦海上會合後，開展了通信等科目演練」。

日本發現20至21日俄羅斯作戰艦船「夏波希尼可夫元帥號」驅逐艦、「雷鳴號」巡邏艦、「完美號」巡邏艦、「俄聯邦英雄齊登扎波夫號」巡邏艦等各1艘及1124型反潛巡邏艦2艘、12411型大型飛彈快艇4艘、衛星與飛彈觀測艦1艘、補給艦1艘、救援船1艘、醫療船1艘，總計14艘由西太平經宗谷海峽往日本海編隊航行，日方推斷將參與「東方-2022」軍演；前述共軍北部戰區3艘艦船往日本海，推斷將參與俄羅斯舉辦的「東方-2022」軍演，中、俄兩國海軍將成為在日本海海域演習的主力，對日本形成極大的壓力。

最後，從9月1至7日俄羅斯舉行「東方-2022」軍演中發現，雖兵力較以往少，約5萬餘人。但時間上，與澳洲於8月19日至9月7日，進行17國聯合軍演「漆黑（Pitch Black）-2022」相較勁。

在前述兩個軍演中，令人注目的是印度這個國家，參與澳洲「漆黑-2022」軍演，也參與俄羅斯「東方-2022」軍演，這種舉措，顛覆傳統冷戰思維、與做法選邊站的策略。

從上世紀末，筆者發現東南亞國家，在經濟上選擇與中國大陸合作、軍事安全則從原本與美國全方位的合作，轉變向中共方面傾斜的情況日趨嚴重。

印度雖為美國主導「印太戰略」的重要一員，由於俄烏戰爭與國家經濟發展及能源問題，甚至美國整體實力受到全球軍事部署的拖累情況下，導致印度為了自己國家的利益與安全考量，將成為21世紀國家外交政策的參考。

（作者為中共軍事觀察家，文化大學國發所博士）

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