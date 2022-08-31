裴洛西訪台後共軍在台灣周圍進行軍演，飛彈飛掠台北，共艦逼近監視，無人機低空盤旋，這類被稱為「環台封鎖」的演習，將成軍事行動的新常態。而這些灰色地帶衝突讓台灣防衛上兩大問題再度浮現：傳統與不對稱的論辯、台美作戰目標的出入。

首先，「傳統作戰與不對稱作戰」的論辯已多有討論，前者的立基點在於要突破共軍封鎖，只能仰賴傳統武器載台，不對稱的被動武器缺乏反擊主動權，面對封鎖少有對策，不能動的刺蝟就要等別人主動送上來被刺。後者的立場則認為兩岸軍事實力與綜合國力差距已不是軍備競賽能負荷，注入一些創新與創意，以小博大的不對稱作戰更能最大化作戰效益。這也是所謂「整體防衛構想」的意義，但這個構想自提出以來就備受爭議。

台灣方面大多仍偏好傳統作戰思維。這大抵也是由於國軍制空制海反登陸的傳統一時間難轉接受不對稱思維。即使轉換，從傳統走向不對稱作戰，所需的重新訓練、武器配備、戰術戰法轉換非一蹴可幾，此戰力空窗期或將製造新的軍事衝突機會窗口。而灰色衝突加劇，要有效應對、突破封鎖、掌握反擊主動權，傳統武器載台確實有無可取代性。一定程度上，承平時期大型軍艦、主力戰機、坦克的示威宣揚，更能展現打仗的力量與提升士氣。就如共艦逼近周圍海域，海軍的一對一跟哨展現不示弱立場，這並非微型飛彈突擊艇一類的不對稱武器能有的效果。傳統作戰還是更受台灣青睞。

但美國人意見不同。以這次台海危機為例，喬治梅森大學安全研究中心副主任亨澤克(Michael Hunzeker)的觀點認為，台灣突破封鎖的方法應該在於進入持久戰，等待盟友救援。這個就是不對稱作戰的呈現，也進而突顯第二大問題：台美作戰目標不同。

華府的目標在於遏制中國大陸力量，台灣的目標在於保衛自身安全，這要重新導回最根本的結構問題：國家間層級化、權力的不對稱造成雙方關注上不對稱，進而導致目標不一致。強勢方有更多雙邊、多邊關係顧及，也有全球議題的主／被動問題要負責，不能照顧弱勢方的予取予求，但弱勢方被迫要關注強勢方的一舉一動，可操作槓桿也小，更有機會被拋棄或卸責。

美國作為強勢方又是離岸制衡角色，能在槓桿上極大化減少責任承擔，卸責給前緣盟友夥伴，是符合利益的理性思維。弱勢方台灣的尷尬地位、缺乏正式關係又為被卸責的一方，除了必須放大檢視華府一行一言，更沒有搭便車受保護的主動選擇，近卅年也就只能陷入戰略模糊與戰略清晰的辯論。保衛台灣安全與遏制中國大陸崛起乍看沒有衝突，問題出在手段與程度。這又要回到傳統與不對稱的拔河。

傳統作戰重點在制空、制海、反登陸，不對稱作戰則在其後增加城鎮戰、游擊戰，以軍民結合、總體戰、全民皆兵作為關鍵字。兩者在終戰指導與主要作戰舞台上不同。台灣人在各自熟悉家園持武器作戰，城鎮游擊遲滯共軍、長期化戰事，拖垮整個中國大陸總體力量，並在適當時機介入收尾，這是華府的思維，代價是台灣人民大量犧牲與城鎮的高度破壞。這也是為何美國人更支持台灣發展不對稱作戰。烏克蘭也是此思維下的犧牲品，也才有美防長奧斯丁4月訪基輔時說，美國目標是「在烏克蘭消耗俄羅斯力量」。這並非是筆者要販賣疑美論，因為傳統作戰台灣勝算的確不高，大局看來，遏制中國大陸還是需要有人「扛責」承擔傷亡。

相比泡在水裡的傳統武器投資，不對稱武器還更有機會拖延戰事、拖垮北京，最大化降低聯軍介入衝突所需負擔的代價。從美國出發的思考點本就與台灣不一樣，必須認知到此點不同，才不至錯判美軍介入程度、介入時間、介入方式。而台美至今始終在防衛構想上沒有完全共識，導致包括軍售在內不少合作仍然受限。

兩個問題環環相扣，且是台灣防衛作戰上的極大破口。關鍵還是台灣人是否準備好，且打算怎麼定義這場戰爭。終戰指導是共軍登陸上岸，有組織抵抗結束就投降？還是不畏犧牲戰到最後一兵一卒？沒有孰對孰錯，但看台灣人如何選擇。是此台海危機突顯了此弊病，爭論的窗口正在縮小，時間並不站在台灣這邊，望更多人能加以認識、權衡，作出選擇。（作者為軍事評論員、自由作家）

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