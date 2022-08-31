大陸民用無人機一再飛入金門、馬祖拍攝國軍營區，如入無人之境，經媒體報導，蔡英文總統下令國防部，適時採取必要且強力反制措施，捍衛國家領空安全。次日國軍在大膽、二膽、獅嶼發現3批3架次民用無人機，經射擊信號彈示警後離開，後又有一架無人機飛抵二膽上空，以信號彈示警但未離開，國軍隨即射擊驅離，無人機往廈門方向飛離。這是近年國軍首次對大陸飛行器實施火力射擊，代表兩岸進入「灰色地帶戰爭」。

強力反制不能逾越法律

國防部判定，侵擾金馬地區的無人機為民用，審視上傳至微博網站的無人機拍攝影片，應為大陸「網友」所為，但顯然不能以純民間行為視之。

第一，大陸外交部發言人趙立堅公開背書，稱無人機「在中國領土飛不值得大驚小怪」，事態升級到兩岸政治對抗層面；第二，由於兩岸毫無溝通，我方無法向對岸了解侵擾金馬的無人機是否由當地民眾所為，遑論要求對岸自我約束；第三，不排除對岸以民間行為試探國軍及蔡政府回應的可能性。

事實上，兩岸均未對民用無人機活動予以管制。《兩岸人民關係條例實行細則》第41條指出，大陸民用航空器未經許可進入金馬等離島限制區域內，執行空防任務機關應對該航空器實施辨證，並嚴密監視戒備，必要時應予示警、強制驅離或逼其降落。

金門駐軍以發射信號彈方式警告的因應方式完全依法、並無不當，蔡總統口中的「強力反制」也不能逾越法律界限。同理，對岸廈門市政府今年7月依《通用航空器飛行管制條例》，禁止民用無人機在特定區域活動，當地公安、民航、氣象等部門應有權監督管理。

儘管大陸8月的鎖台軍演並未實質對台灣任何目標造成打擊和損害，美中雙方在處理軍演後美艦首次過航台海時，也都採取細膩而低調的姿態，金門無人機卻很有可能成為擴大和升級兩岸準軍事對抗的「黑天鵝」事件。大陸領導人無意短期內武統台灣，台灣既沒有準備、也無力承受軍事衝突的後果，國軍一旦向大陸無人機開出第一槍，卻很可能成為踏往戰場的第一腳，接下來恐出現更多無法預料的狀況。

金門人站出來反對戰爭

處理大陸無人機侵擾我離島軍營事件，絕不是國軍操作層面的問題，歸根究底還是取決於蔡政府的政治判斷與決斷。事已至此，蔡政府面前無非兩條路：一條就是為拉抬選情，重新燃起激進抗中民粹，透過擊落無人機以鼓舞軍民士氣，但必須承擔兩岸軍事對抗急劇升高的風險；另一條就是透過自制和智慧，管控和降低兩岸軍事衝突風險，以有效的傳話管道向對岸官方表達對民用無人機侵襲金馬的關切，希望對岸依法約束民間行為。

面對戰爭風險，金門是無人機事件的「主角」，金門人應該站出來表達不願捲入台海戰爭、再度淪為戰場的呼籲。對金門在地人而言，不少人曾經穿梭兩岸、閩台之間，更在一海之隔的廈門有房產、有親友、有事業，本應成為「和平示範區」，卻再次淪為兩岸對抗最前沿，加上疫情和兩岸關係惡化影響，小三通恢復遙遙無期，金門人的怨氣可想而知。

大陸無人機侵擾金馬，既可以升高到兩岸「何時開第一槍」的軍事衝突層次，也可以降低為地方政府約束民間行為的非政治層次。如果金門縣政府獲得中央授權，與對岸廈門市政府展開務實溝通，希望對岸當局按照過往慣例，在台海情勢緊張時期，依法約束沿岸民用無人機活動。金廈之間都實現穩定通水長達4年了，相信這種事務性溝通應該不存在技術上的障礙。

遙想當年兩岸簽署《金門協議》正緣於處理偷渡客遣送的人道危機，才實現了後來兩岸授權民間協商、達成九二共識的歷史轉機。危機也是轉機，如今大陸無人機侵擾金門恐釀成軍事衝突風險，雙方應本著維護和平、相互尊重態度，靈活授權金廈地方政府，以既有政治基礎和溝通管道妥善處理。