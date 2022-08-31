台南市第二分局員警曹瑞傑、凃明誠不幸英勇殉職，我們萬般不捨青壯年的警察就這樣離開人世，9月5日公祭後，留下的是警察的辛酸無奈，曹、凃兩家人的哀傷悲慟。

此件不幸，我聽到爲何不大膽用槍的言論，也聽到教育訓練不夠的說法，這些說法都是老生常談事後補槍，對第一線執法的警察而言，沒什麼助益，原因是台灣的警察先天弱勢，弱勢的原因如下：

一、警察的執法概念：從警大、警專念書開始，一向都是強調，面對歹徒發生緊急狀況時，需事先對空鳴槍，警告不聽後，才得以使用警械（槍），使用警械還需注意是否合乎比例原則，且不能逾越必要程度。因此員警需在短短的一兩秒內，瞬間決定是否用槍；如果大膽用槍的後果是歹徒傷亡或無辜民眾傷亡，員警則準備挨告，檢察官則問筆錄，調查執法員警有無不當使用警械⋯⋯等。因此員警在執行逮捕強制作為時，常戰戰兢兢，深怕使用警械不當判刑（例子很多）而成為另類義警（薪俸扣除生活所需，賸下的薪資幾乎要賠償至退休），以致員警不敢輕易用槍，此一弱勢需由修法改變。

二、加害凶手是民眾不是敵人：被取締之民眾，有無敵意或加害之意，警察無從知起，秒間電光石火的突發狀況，讓員警執法措手不及；路檢酒測衝撞逃逸事件，屢見不鮮，員警傷亡始終存在；逮捕現行犯，更是充滿變數，每逢員警遇害傷或亡，永遠是事後檢討，這麼多年來，檢討不知凡幾，但似乎沒用，憾事依然發生。只有身處第一線的人才知道危急是什麼，坐在辦公室未身歷其境的人怎有權去決定用槍時機？此狀況應參照新加坡、美國警察的執勤方式修法，讓員警無後顧之憂，可事先做預防作為。

三、對於警察的執法，政府向來懦於支持：警察擔負治安重任，每天面臨的狀況不一，什麼時候會有突發狀況，沒人知道，在這種情況下，警察等於自負成敗安危，非常艱辛，也不公道。平心而論，政府對警察的執法，事前給予強力支持的記憶裏，只有前行政院長郝柏村時代有過，當時的警察在政府強力後盾之下，十大槍擊要犯、侵入住宅強案⋯⋯，一一被捕快速判刑，關的送監獄，管訓的送綠島，死刑的執行槍決，社會幫派宵小瞬間痿縮，歹徒看到執法警察，不敢造次，社會秩序大治。可惜以後的政府，不再明確做警察後盾，歹徒氣焰再見囂張，倒霉的是善良的老百姓，苦的是我們警察。如果今天台南凃、曹員警取締竊車犯嫌林信吾案，死的是犯嫌林信吾，在員警沒有錯的情況下，依過往的實例來看，政府事後給警察的支持有限，因此政府當改變作爲，強勢政策宣導，做警察打擊犯罪的後盾。

四、對警察偏見的言論：坦白說，支持警察執法的人遠大於不支持者，但這些人或學者，卻不敢得罪人，以致噤聲不語不文，反之，少數對警察有偏見的文章，卻從未少過，最簡單常見的就是「警察偷拍」，卻從未見政府義正詞言的撥亂反正，警察在這種言論氛圍中，執法被迫心虛半截。去過美國的人知道，美國的警察取締交通違規，常在樹欉或轉角處突然出現，可從未有美國人提出意見；去過新加坡的人更是知道，新加坡很少見到制服警察，但便衣警察卻常在身邊取締，也沒有新加坡人表示「偷取締」。因此，政府在適當時機，該為警察講話時，就不要吝於作為。

警察弱勢長期存在，宵小歹徒漸漸不怕警察？此情形不改，警察因公傷亡或殉職還是會繼續發生。台灣治安良好，世界有名，全是警察不眠不休，付出健康、生命換來的，但警察有這麼多的弱勢，直到退休依然存在，最近網傳的一句話「在職被歹徒砍，退休被政府砍」就非常傳神。

政府有責任改變警察的弱勢，員警殉職，政府舉辦公祭的意義在於表象，實質意義不大，公祭完後，不多久就雲淡風清，正是「今天公祭，明天忘記」，警察面臨的危險依然存在。

因此政府應該重新思考修改「警械使用條例」等相關法律規定，以及危勞警察退休後的合理對待，讓在職的警察無後顧之憂，不畏危險，勇於執法，讓曾經辛勞危險的退休的警察，光榮受國家法定照顧，如此公祭曹、凃二位殉職警察才有意義。（作者為前警政署督察室主任、現退警總會長）

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