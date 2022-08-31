美國聯邦參議院外交事務委員會預定9月14日對2022年《台灣政策法》（Taiwan Policy Act of 2022）進行最後審議，若順利通過，將送交全院表決。該法的主要目的在於提升台灣安全及國防能力、嚇阻中國侵略台灣，具體配套措施包括接下來4年提供45億美元軍援、正式賦予台灣「主要非北約盟友」（major non-NATO ally）地位，以及支持台灣加入「印太經濟架構」（IPEF）。

無疑地，《台灣政策法》將成為1979年美國制定《台灣關係法》（TRA）以來，最具重要性的對台法案，也正式宣示美國對華政策將由戰略模糊轉向戰略清晰，對於美國與中國大陸「八一七公報」將形同具文，凸顯美國的一中政策與大陸一中原則的歧異，掏空一中原則，顯然大陸當局定會斷然採取相關措施，美國一改對大陸綏靖姑息主義的立場，中美分歧難解，衝突將正式浮在檯面上。

●等於美國承認台獨

《台灣政策法》基本上是由美國參議院民主黨籍外委會主席梅南德茲（Bob Menendez）、共和黨籍參議員葛瑞姆（Lindsey Graham）共同提案，內容遍及軍事、經濟、外交、國際參與和教育等等。此法若通過，非但是美國朝野共識的對台國內法，等於將美國對台政策正式成文化與法制化，美國對台方面將由美國單方認定憑藉的《台灣政策法》，進一步操弄台灣成為反中抗中的馬前卒。《台灣政策法》對台美關係雖有助益，但迎接而來的風險，包括中美風險與兩岸風險也不能輕忽。

其中，《台灣政策法》推動優先並加快對台軍售，並修正美國《台灣關係法》內文，把提供台灣「防衛性武器」改為「可嚇阻解放軍侵略行為之武器」。這也可以說是對於大陸圍台軍演的一項回應。《台灣政策法》中對台45億美元（約台幣1350億元）的軍援，以及有別於《台灣關係法》較為模糊的措辭，都嚴重挑動中美緊張神經。

目前尚不確定《台灣政策法》，能否正式通過立法？該法有許多值得議論之處。

首先，《台灣政策法》將正式賦予台灣「主要非北約盟友」地位，這項政治定位無意會開啟中美間嚴重的軍事與外交經貿衝突；其次，《台灣政策法》將現行駐美國「台北經濟文化代表處」（Taipei Economic and Cultural Representative Office）改為「台灣代表處」（Taiwan Representative Office），這非但對台獨是一項鼓舞的訊息，恐怕更會造成美中為了台獨正式衝突開戰，因為美國給的並非中華民國代表處而是台灣代表處，將產生國際上一中一台的現實情況。

再者，美國在台協會處長職稱將改為「代表」，任命則比照一般美國駐外大使提名程序，即需經參議院同意。這項改變等於宣告台美建交，互設代表，美國所針對的是台灣非中華民國；此外美國還承認台灣民選政府是台灣人民的合法代表，比照邦交國給予台灣代表實質外交待遇，禁止對美國聯邦及台灣官員設置交流限制，或限制台灣官員展示國旗等象徵台灣主權的物品等。

《台灣政策法》若立法成功，等於就是美國承認台獨法，將台灣而非中華民國視為主權獨立的國家，試想大陸豈會坐視不理？《台灣政策法》規範美國應當協助台灣在公私領域對抗中國假消息、網路攻擊和大外宣，幫助支持台灣之國家對抗中國經濟脅迫。此外，如果中國對台灣採取有敵意行動，美國可對中國施以嚴厲制裁。

●將引爆美中衝突

總之，《台灣政策法》立法對美國來說茲事體大，必須審慎全方位思考；究竟《台灣政策法》會不會立法？中美是否到了需要全面攤牌時刻？這些都決定《台灣政策法》的未來命運。美國這部《台灣政策法》是站在美國立場及美國利益優先情況下，單方自我認定並處理台海問題的單方行為，對台灣究竟是好是壞？應依照具體情況來看，但對大陸來說，《台灣政策法》不折不扣就是違反中美三公報及一個中國原則，想必中美衝突為期不遠，台灣也難以置身事外。

倘若美國行政部門、國會跨黨派通過這樣一部法律，等於宣告中美正式開戰，美國難以戰略模糊，美國一向對台政策呈現國會激進、白宮保守的兩面操作將失效，因此美國對於《台灣政策法》必須審慎評估，一旦立法難以避免中美全方位衝突，這將是世界的災難，也是台灣的災難。

對於《台灣政策法》的討論過程，凸顯美方遲早必須解決的重要問題，「如何將保護台灣的威懾力最大化，同時把對中國不必要的挑釁最小化」。誠如《華盛頓郵報》指出，若亞洲最終爆發一場原本可以避免的戰爭，最糟糕的情況就是美國的政策佔有部分責任，因此美方的立法和行政機構必須取得「艱難平衡」。

目前值得觀察的是，美國尚不確定《台灣政策法》能否正式通過立法？然而法案中加強美國軍事援助台灣部分、將台納入後續的國防政策法案及深化與台灣的貿易關係，這些方向都是相當具體明確的，但不一定要靠立法的方式，否則中美一戰實難避免，台灣就成為中美引爆衝突的導火線了。（作者為中國文化大學國發大陸所副教授）

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