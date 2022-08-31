每到九一記者節，都會讓人再次體會新聞事業對國家發展的重要性。台灣社會何其有幸，成為華人世界中，最為民主的社群。在民主化過程中，新聞媒體的貢獻，載於史冊。然而，構成新聞事業永續發展基礎的新聞教育，近年來在台灣卻有日漸衰微的趨勢，這看起來只是單一學系的不再熱門，卻是妨礙社會進步的一則警訊。

在二、三十年前，新聞系曾是眾多高中學生嚮往的熱門學系。以第一志願進入幾所大學新聞系的高中畢業生，比比皆是。他們素質優秀，具有對新聞工作的熱誠，畢業後投入新聞工作。成為紀錄甚或引導台灣民主繁榮的關鍵資訊產製者。主要新聞媒體的記者，具有相當程度的社會影響力，也是很受重視的專業工作者。新聞事業能夠持續發展，則要依賴大學中的新聞系，能夠源源不斷地提供優秀又有熱誠的畢業生。

然而，近十多年來，在諸多高中生心裡，新聞系卻不再熱門。取而代之的，是廣電、廣告、公關系所的專業課程。在講究行銷宣傳、影音掛帥的時代中，這樣的轉變，倒也不讓人意外。問題是，新聞系的沒落，終究會成為減緩社會進步的不利因素。因為，能夠為大眾深入剖析社會議題的人才變少了；社會的淺碟化程度必然加深。在經濟繁榮、沒有生存危機的太平年代，也許還沒有太大問題；如今，太平時代不復存在，病毒、糧食、能源、氣候、政治、經濟、戰爭等問題籠罩全球，新聞媒體再欠缺高素質人才的投入，必然影響其發揮守望環境、分析問題成因、尋找解決方案的社會功能。

尤其以台灣當前處境而言，兵凶戰危、人心惶惶。各種大小問題，紛至沓來，正是最需要受過專業訓練的新聞工作者，為大眾撥開迷霧、指點迷津的關鍵時刻。幾所大學的新聞系，卻面臨生源不足、學生投入熱情不夠的下坡困境。這不只是新聞系的問題，更是國家發展的潛在危機。新聞專業人才的培養一旦不受重視，如同整個社會視力、聽力及腦力的集體退化。在記者節的今天，我們必須警覺，對國家社會而言，培育戰力精良的新聞工作者，有其特別重要的嚴肅意義。（作者為中國文化大學新聞傳播學院院長）

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