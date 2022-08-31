行政院核列112年度國防部主管歲出預算4151億元，台灣下個年度國防預算達到4151億元，增幅約為13%，約為GDP的2.4%，國防部指出，為了發展「不對稱作戰」，以加速國防建設，建構可恃防衛力量，籲請國人給予支持。

同時，2022年日本防衛白皮書上個月出爐，日本防衛省日前向財務省提出2023年度的防衛預算高達5兆5947億日圓（約新台幣1兆2332億元），也創下歷史新高。其中，改良陸上自衛隊12式陸基反艦飛彈以制衡中國大陸，最令人矚目。今年防衛白皮書仍強調中國、北韓、俄羅斯列為最大國家安全威脅，成為安全保障的強烈憂慮。

2021年防衛白皮書採用「日本軍神」之稱的「楠木正成」當作封面，這是日本武士精神意涵與象徵。楠木將軍對軍事的貢獻，其中之一游擊戰術，套句現代話就是不對稱的戰略。從這兩年的白皮書封面，就透露出一個重要訊息，日本要發展的是「不對稱戰略」。

目前日本自衛隊在沒有修憲的情況之下，沒有使用武力反擊外敵的能力，也無法用「武士精神」取勝，傳統日本武士精神敵不過 AI武器，所以今年封面呈現的是AI科技藝術，代表要探索科技，創造先進科技武器，防衛安全必須走入AI模式，對日本來說，唯有提高防衛預算，投入先進武器的研發及採購先進武器，發展不對稱戰略才是致勝關鍵點。

2022年年底，岸田政府打算更新《國家安全戰略》、《國防計劃綱要》、下一個五年軍事發展計劃等基本文件，其他還包括修改國家憲法讓自衛隊合法化成為正規軍隊等。防衛省在2023年度提出5兆5947億日圓的預算要求，預算將強化敵方射程外實施攻擊的「防區外防衛能力」、「擴充無人化軍備」，以及結合空間、網路和電磁波來確保優勢的「跨域作戰能力」等。

2023年的預算需要關注兩大項目，一個是因應現代「資訊戰」，強化資訊蒐集以及運用人工智慧（AI）的能力對抗假訊息能力。另一個是先進武器研發經費大幅增加，例如，日本與英國聯合研發第六代F-X戰鬥機、研發能夠擊落敵方高超音速飛彈的電磁炮技術、12式陸基反艦飛彈等。

從台灣的角度來看，自從前首相安倍晉三離世、解放軍圍台演習之後，日本學政界開始意識到「台灣有事之說」只是一句口號，紛紛提出安全合作建言。另一方面，雖然日本國會議員經常走訪台灣，駐日代表謝長廷投書建議「台日應加強安全保障等的合作，沒邦交的台日之間，國會（議員）外交更顯重要」。

台日雙雙調高軍費，都要發展不對稱戰略「抗中」，實際上台日安全合作就像是兩條平行線，一個中國各自對抗，沒有交集。「台灣有事」之說何時能夠真正落實在政策面之上？台日需要思考建立安全領域可持續性的官方對話「機制」，否則這種非正式、不代表官方立場的國會議員「對話」可能淪為空談。由於台日兩國無正式外交關係，與日本建立安全合作，還需以美日同盟為基礎，這並非易事。

（作者為台灣國際戰略學會副研究員）