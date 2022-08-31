「我捍衛了聯盟，直到最後一發子彈，但失敗了。」戈巴契夫推動了美蘇和解，實現了中蘇關係正常化，到過台灣訪問演講，一個時代重要人物的逝去，也伴隨著美俄合作時代的結束而殞落。1990年，諾貝爾和平獎授予了戈巴契夫，見證了他在世界轉折點的不平凡作為。

8月30日，蘇聯首任與末代總統戈巴契夫逝世，享耆壽91餘歲。戈巴契夫崛起於擔任斯塔夫羅波爾邊疆區第一書記期間，他在公共建設和農業經濟的建樹卓越，深受時任蘇共中央總書記安德羅波夫的賞識，以及蘇聯外長葛羅米柯和蘇共中央政治局委員蘇斯洛夫的支持。1980年，戈巴契夫成為最年輕的蘇共中央政治局委員，展現改革強烈的能力和企圖心。1990年，他引入總統制並當選為蘇聯總統。1991年的819三日政變，副總統亞納耶夫、總理帕夫洛夫、國安會主席克留奇科夫、國防部長亞佐夫、內務部長普戈等人宣布國家進入緊急狀態，戈巴契夫在克里米亞度假遭到軟禁。時任俄羅斯聯邦總統葉爾欽登上了部長會議白宮大樓前的坦克，發表演講，呼籲軍方不要參與政變。葉爾欽進一步將莫斯科的權力轉移到俄羅斯聯邦，年底前禁止了俄共在俄羅斯的活動。12月8日葉爾欽、烏克蘭領導人克拉夫丘克和白俄羅斯領導人舒什克維奇，簽署了《別洛韋日協議》，成立獨立國協。12月25日戈巴契夫宣布辭職；次日，蘇聯正式解體。

戈巴契夫的功績獲得了褒貶不一的評價，但可以確定的是，他在蘇聯邁向民主化轉折中扮演關鍵角色，而蘇聯解體並非他初衷所願。戈巴契夫這位理想浪漫的政治人物在主政期間（1985～1991)，第一年便致力於加速社會經濟改革的「重建」進程。然而，商店卻開始出現缺貨，空空如也的架上對比的是前仆後繼的民眾大排長龍，一位老太太失望地說只是為了想喝一杯熱茶。言論自由的「公開性」來得相當猛烈，曾經的功臣與戰士卻落入了人民公敵的窘境。戈巴契夫提出了外交「新思維」，為推動美蘇兩極走向和解以及重組國際秩序做出了巨大貢獻。然而，極力推動取消蘇共作為唯一合法政權代表的民主化與自由化過程，卻引發了國家內部保守派與民主派的激烈鬥爭，直到蘇聯解體為止。

蘇聯解體後，震撼療法徹底摧毀了蘇聯經濟結構。快速私有化使國家資產遭到賤賣，出現了新權貴的兩極化社會。洋洋得意的寡頭透過制度侵占國家資本，控制金融與媒體，操控總統與國會選舉，普通的人民卻在飛漲的物價中陷入赤貧。蘇後領土空間上經歷了政變和內戰，社會出現跨國犯罪與恐怖分子，警察紀律下降，軍人士氣低落。轉型期間進入了多年的通膨階段，政府發不出工資與退休金，人民生活水準下降，街上開始出現遊民，冬天大街上老太太拿著幾包香菸在寒風中兜售，老兵甚至變賣勳章和家當，維持卑微的餬口生存。

俄羅斯總統普丁曾說，蘇聯解體是個悲劇，當初蘇聯民族自決是建立在中央決策的基礎上，這個基礎不存在，聯盟就崩解了。對於經歷了國家轉型動盪的多數俄羅斯人而言，蘇聯解體的不幸命題恐怕只能交給上帝來回答。戈巴契夫與雷根於1987 年簽署了《削除中程暨短程導彈條約》，蘇聯同意從歐洲撤軍，成就了歐洲整合，從而強化了美國在歐洲軍事存在的支配權。在北約東擴之後，美國退出一系列的軍控條約，有計畫地壓縮俄羅斯在歐洲的戰略空間。很遺憾，戈巴契夫和葉爾欽對美國的信任與退讓，並不能阻止美國的戰略進逼。如今的亂局是誰之過？支配歷史的宿命規律，只是證明人從最不自由的狀態中虛構出本身自由的假象。

（作者為元智大學助理教授）