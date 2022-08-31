外交工作講求平等互惠。民進黨政府近年一再宣稱台美關係「堅若磐石」。但是台美關係是否建立在對等的基礎上？在這「堅若磐石」的關係之中，民進黨政府又得到了什麼實質利益呢？

中華航空30日召開董事會，決議訂購16架波音787-9客機。國人猶記得美國參議員葛瑞姆4月中來台時，曾公開向蔡總統表達希望台灣採購波音787。如今華航宣布此項購機案，引發外界質疑華航遭到政治施壓。有航空界人士私下表示，華航官股多，此舉當然是為了配合政府政策，確實是迫於無奈。

其實華航購買波音787只是蔡政府屈從美國的冰山一角。就以國人所知，行政院剛通過明年度中央政府總預算案，其中國防預算增加最多。就在此時，美國媒體也報導拜登政府正計畫要求美國國會，批准對台約337億元的軍售案。正顯示蔡政府屢屢以天價向美國採購軍備，也是冰山的一部分。除了萊克多巴胺美牛，以及萊豬開放進口等商業利益，美國還在抗中戰略上將台灣當作馬前卒，作為牽制中共的棋子。台灣為此付出的代價，恐非金錢所能衡量。

美國聯邦眾議院議長裴洛西訪台後，中共隨即在台灣周邊六處海域進行實彈軍演，共軍機艦更連日越過海峽中線。美國白宮國安會戰略溝通協調官柯比29日表示，自從裴洛西訪台後，北京正試圖升高局勢以創造新常態。但美國不接受中方想要創造的任何新常態。美海軍安提坦號和昌塞勒斯維號28日通過台灣海峽。然而中共8月4日進行圍台軍演時，美軍機艦並沒有進入演習區域。如果未來中共再度舉行軍演，美軍仍然避開演習區域，只是在平常無事期間通過台海，也只能算是虛張聲勢。

更重要的是，萬一中共真的對台動武，美軍確定會在第一時間趕來保衛台灣嗎？美國與台灣沒有外交關係，也沒有協防條約，更從來沒有保證將以軍力干預中共對台的軍事行動。看看烏克蘭的例子，就印證美軍護台顯然是一廂情願。

美國前副國務卿阿米塔吉以國會將開審的「台灣政策法」為例，建議華府擬定政策著重對台實質幫助，國會和行政部門應避免只重形式的象徵主義作為，對外傳遞矛盾訊號。尤其是賦予台灣「非北約盟友」地位、更改台北駐美代表處名稱等條文內容，阿米塔吉建議國會三思，擔憂會給兩岸關係火上加油。

台美關係一向密切。美國與我國斷交後，制定《台灣關係法》，並提出「六項保證」，對於安定台灣民心確有助益。但我國畢竟是主權國家，不但要維護國格，對外關係也要掌握分寸。蔡總統執政後，兩岸關係丕變，迫使民進黨政府罔顧國格，全面倒向美國，令美國對台予取予求。

美國權威期刊《外交政策》近期刊出「台灣不能依賴美國爸爸解決問題」一文。外國刊物使用如此的字眼，對我國而言，真是莫大的恥辱。如果不是蔡政府「親美抗中」，唯美是從，我國也不至於淪落至如此不堪的境地。

（作者為退休大使）